Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde 21.06 derinliğinde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.40'ta Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.



Depremin merkez üssünün Marmaris ilçesine 86,36 kilometre mesafede olduğu ve 21,06 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.



Türkiye'de meydana gelen son depremler

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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