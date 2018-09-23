Suriye hava savunma sistemleri tarafından Akdeniz'de düşürülen askeri uçakla ilgili Rusya'dan yeni bir açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov doğrudan İsrail'i suçladı. Konaşenkov, düzenlediği basın toplantısında olayın nasıl yaşandığına dair bir animasyon video ile anlattı.

Akdeniz'de düşürülen Rusya'ya ait askeri uçakla ilgili tartışmalar sürüyor.



İsrail ile Rusya arasında iplerin gerilmesine nedne olan olayla ilgili Rusya'dan yeni bir açıklama daha geldi.



Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Suriye'de Rus İl-20 askeri uçağının düşürülmesinin sorumlusunun İsrail Hava Kuvvetleri olduğunu söyledi.



İsrail'i doğrudan suçlayan sözcü Konaşenkov, düzenlediği brifingde, 17 Eylül'de Rus uçağı İlyushin 20'nin düşürülmesine ilişkin kronolojik detayları bir animasyon video ile anlattı.



İsrail'e ait 4 adet F-16 savaş uçağının Suriye'deki hedefleri vurmadan bir dakika önce Rus tarafına bilgi verdiğini vurgulayan Konaşenkov, İsrail uçaklarının ülkenin kuzeyini değil, batısında bulunan Lazkiye'deki sanayi tesislerini vurduğunu ifade etti.



İsrail'in operasyonun başlaması ile birlikte bilgi verdiğine dikkat çeken Konaşenkov "Bu eylem, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında olayların önlenmesi anlaşmasının doğrudan ihlali" olduğunu vurguladı.



İsrail uçaklarının yeri hakkında kendilerine bilgi verilmediğine işaret eden Konaşenkov, Suriye hava savunma sistemlerinin saldırıya karşı harekete geçtiğini belirtti. Konaşenkov, İsrail uçaklarının ilk saldırının ardından yeni bir saldırı için manevra yaparken Rus uçağına doğru yaklaştığını belirtti.



İlyushin 20'nin inişe doğru geçtiğini ifade eden Konaşenkov, Suriye hava savunma sisteminin bunu yeni bir atak olarak algıladığını, sistemin otomatik olarak daha büyük ve daha yakın olan hedefi vurduğunu kaydetti.



"İsrailli pilotların, Rus uçağının uçaksavar füzesinin hedefi haline geleceğini anlamaması mümkün değil" diyen Konaşenkov, İsraillilerin, Suriye hava savunmasının kullandığı dost düşman tanıma sistemlerinin Rusya'nın istemlerinden farklı olduğunu bildiklerini de ifade etti.



Hmeymim Üssüne iniş için dönüş yapan İl-20 uçağının Suriye hava savunma sistemlerinin hedefine girdiğini bildiren Konaşenkov "Özellikle altını çiziyorum, İsrail uçakları, Rus uçağını hava savunma sistemine karşı siper edinerek, manevra yapmaya devam etti. Suriye hava savunma füzesi de daha büyük ve daha yakın bir hedef olan uçağımızı vurdu. Mürettebatın komutanı, uçaktaki yangını ve uçağın düşmeye başladığını bildirdi." dedi.





ulusal.com.tr

