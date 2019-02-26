NATO'nun "Dynamic Manta-2019" tatbikatı başladı. Orta Akdenizde başlayan tatbikata Türkiye'de katılıyor. Tatbikat 8 Mart'a kadar sürecek

NATO'nun "Dynamic Manta-2019" tatbikatı Orta Akdeniz'de başladı.



Denizaltılara karşı hava, suüstü ve denizaltı arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla yapıldığı belirtilen tatbikata Türkiye'de katılıyor.



Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, tatbikata Deniz Kuvvetleri'nden TCG GÜR Denizaltısı, 1 Deniz Karakol Uçağı ve TCG GELİBOLU fırkateyninin katıldığını duyurdu.



Tatbikata katılan diğer NATO ülkeleri ise, Kanada, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, İspanya, İngiltere ve Amerika.



Tabikattaki bir diğer hedefin ise Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de bölge ülkeleri arasındaki iş birliğini geliştirme olduğu ifade edildi.



Öte yandan aynı tarihlerde yapılacak Mavi Vatan tatbikatı ile Türkiye bölgede adeta gövde gösterisi olacak.



Türk Donanması tarihinin en kapsamlı tatbikatını 28 Şubat ila 8 Mart tarihleri arasında aynı anda üç denizde icra edecek.



ulusal.com.tr