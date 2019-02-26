banner1002
Aytaç Arman hayatını kaybetti
Aytaç Arman hayatını kaybetti
Bakü'de onbinler Hocalı için sokakta
Bakü'de onbinler Hocalı için sokakta
'Avatar Atakan' hakkında karar verildi
'Avatar Atakan' hakkında karar verildi
Ümit Karan hakkında flaş karar
Ümit Karan hakkında flaş karar

Akdeniz'de NATO tatbikatı

NATO'nun "Dynamic Manta-2019" tatbikatı başladı. Orta Akdenizde başlayan tatbikata Türkiye'de katılıyor. Tatbikat 8 Mart'a kadar sürecek

Akdeniz'de NATO tatbikatı

NATO'nun "Dynamic Manta-2019" tatbikatı Orta Akdeniz'de başladı.

Denizaltılara karşı hava, suüstü ve denizaltı arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla yapıldığı belirtilen tatbikata Türkiye'de katılıyor.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, tatbikata Deniz Kuvvetleri'nden TCG GÜR Denizaltısı, 1 Deniz Karakol Uçağı ve TCG GELİBOLU fırkateyninin katıldığını duyurdu.

Tatbikata katılan diğer NATO ülkeleri ise, Kanada, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, İspanya, İngiltere ve Amerika.

Tabikattaki bir diğer hedefin ise Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de bölge ülkeleri arasındaki iş birliğini geliştirme olduğu ifade edildi.

Öte yandan aynı tarihlerde yapılacak Mavi Vatan tatbikatı ile Türkiye bölgede adeta gövde gösterisi olacak.

Türk Donanması tarihinin en kapsamlı tatbikatını 28 Şubat ila 8 Mart tarihleri arasında aynı anda üç denizde icra edecek.

ulusal.com.tr

Etiketler; #akdeniz #nato #tatbikat
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.