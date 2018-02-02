FETÖ'nün Akdeniz Üniversitesi'ndeki yapılanmasına ilişkin davada bazı gizli tanık ifadeleri kamuoyuna yansıdı. Tutuklu yargılanan eski Rektör İsrafil Kurtcephe döneminde, Radyasyon Onkolojisi bölümündeki tedavi cihazlarının alımında ve bakımında usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı

Adını uluslararası başarılarla duyuran Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda ayrıntılar netleşiyor.



FETÖ'nün Akdeniz Üniversitesi'ndeki yapılanmasına ilişkin davada bazı gizli tanık ifadeleri kamuoyuna yansıdı.



Buna göre, tutuklu yargılanan eski Rektör İsrafil Kurtcephe döneminde, Tıp Fakültesine bağlı Radyasyon Onkolojisi bölümünde kanser hastalarının tedavisi ihmale uğratıldı.



Gizli tanıklar, tedavi cihazlarının alımından bakımına, usulsüzlük yapıldığını, kamunun zarara uğratıldığını, insan sağlığının korkunç ihmallere uğratıldığını iddia etti.



Tıbbi Radyasyon Onkolojisi Bölümü doktorları tarafından tam 17 kez şikayet dilekçesi yazıldı. Ancak dönemin rektörü Kurtcephe tarafından bu başvuruların görmezden geldiği ortaya çıktı.



Bölüm çalışanları tarafından arızası bildirilen tedavi cihazlarının bakımları da yapılmadı. Bu nedenle tedavisi yarım kalan hastalar FETÖ bağlantılı özel hastanelere yönlendirildiği de yine gizli tanık ifadelerinde yer aldı.



İddianamede ayrıca Radyasyon Onkoloji Bölümü'nün ihtiyacı olan 2 yeni modern tedavi cihazının alımının ihale usulsüzlüğüyle Kayı İnşaat'a verildiği vurgulandı.



Bu gelişmelerden sonra, Tıp Fakültesi Dekanlığı, soruşturma başlattı. 64 sayfalık raporun ayrıntıları da bu iddiaları önemli ölçüde doğrular nitelikte.



Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, adli sürecin devam ettiğini belirtti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlattı.



HABER: DEVRİM AŞKIN KARASOY

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