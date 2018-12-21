Antalya Akdeniz Üniversitesi Kitap Topluluğu, yaptığı Sinema ve Edebiyat etkinliğinde Aydınlık Gazetesi Yazarı, Sinema Eleştirmeni Tunca Arslan’ı ağırladı. Filmi yapılan kitaplardan, edebiyatın sinema üzerindeki etkisine kadar birçok konunun konuşulduğu etkinlik öğrencilerin yoğun katılımı ile geçti.

Aydınlık Gazetesi Yazarı ve Sinema Eleştirmeni Tunca Arslan Akdeniz Üniversitesi’nde gençlerle buluştu. Kitap Topluluğu’nun düzenlediği Sinema ve Edebiyat söyleşisine katılan Arslan, gençlerin sinema ve edebiyata önem vermesinden mutluluk duyduğunu ifade etti.



“Sinema yetersiz kalıyor”



Sinemacıların her dönemde edebiyatla ilgilendiğini söyleyen Arslan “Sinema ve sinemacılar, doğası gereği kendisi dışında bütün sanat dallarıyla ilgileniyor. Özellikle de ucu bucağı olmayan Edebiyat ile yakından ilgililer” dedi. Edebiyat ve sinema ilişkisinin 90’lı yıllardan bu yana iç içe olduğunu ve bundan sonra da bu şekilde devam edeceğini belirten Arslan “Yalnız bir sorunu göz ardı ediyoruz. Ne yazık ki edebiyatın anlatım gücü sinemada yetersiz kalıyor. Yaşar Kemal gibi çok özel bir dil tutturmuş edebiyatçıların eserleri maalesef sinemaya aktarılamıyor” ifadelerini kullandı.



Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin ardından Tunca Arslan'la hatıra fotoğrafı çektirildi.



ulusal.com.tr