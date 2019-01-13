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Akdeniz'de deprem (13 Ocak 2019 Kandilli son depremler)

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Akdeniz'de deprem (13 Ocak 2019 Kandilli son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 11:27'de Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 13 KM derinliğinde gerçekleşti.

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  


ulusal.com.tr

Etiketler; #akdeniz #deprem #son depremler
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