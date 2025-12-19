Akdeniz’de deprem: Datça açıklarında 3.6 büyüklüğünde sarsıntı

Akdeniz’de gece saatlerinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, Datça’ya yaklaşık 205 kilometre uzaklıkta kaydedildi.

Deprem, 19 Aralık 2025 tarihinde saat 23.10’da meydana geldi. 3.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Akdeniz olduğu, yerin 6.98 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depremin enlem ve boylam koordinatları 34.90833 kuzey, 26.82722 doğu olarak açıklandı.