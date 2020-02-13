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Akdeniz'de deprem

 Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

GÜNDEM 13.02.2020, 20:31 13.02.2020, 20:33
Akdeniz'de deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.20'de Akdeniz açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. 

Deniz yüzeyinin 11,40 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine 201 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi.

SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr

#akdeniz
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