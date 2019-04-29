Akdeniz peş peşe iki depremle sarsıldı. İlk deprem saat 07.43'te 4,8 büyüklüğünde, ikinci deprem ise saat 08.00'de de 3,8 büyüklüğünde ölçüldü. Akdeniz'in doğusunda saat 15.07'de yerin 9 kilometre derinliğinde 3,6 büyüklüğünde deprem daha meydana geldi

Akdeniz'de art arda depremler meydana geldi.



Saat 07.43'te, Akdeniz'de, Marmaris'in 144 kilometre açığında Richter Ölçeği'ne göre 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı, yerin 38 kilometre derinliğinde meydana geldi.



Saat 08.00'de ise yine Akdeniz'de, Marmaris'in 158 kilometre açığında, 3,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem oldu. Bu sarsıntının da yerin 38 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.



Marmaris'te yaşanan iki deprem çevre illerden de hissedildi.



KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA



Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Marmaris'te an itibarıyla depremden kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor." dedi.



BİR DEPREM DAHA



Akdeniz'in doğusunda saat 15.07'de yerin 9 kilometre derinliğinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



ulusal.com.tr