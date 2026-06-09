Akdeniz'de korkutan istila! Eskiden sadece misafirdi, şimdi her yeri sardı: Denize girenler ve balıkçılar dikkat!

Uzmanlara göre bu durum, yalnızca bir tür değişimini değil, deniz ekosisteminde daha geniş bir dönüşümü de işaret ediyor. İstilacı türler bazı yerli balıkların popülasyonunu baskılayarak onların yerini almaya başlarken, özellikle ekonomik değeri düşük türlerin av baskısını artırdığı ifade ediliyor.