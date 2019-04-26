Akdeniz'de saat 12.16'da yerin 9 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmaris Kaymakam Vekili Mesut Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Marmaris ve Datça'da an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor." dedi

AFAD verilerine göre, Akdeniz'de deprem oldu.



Deprem, 4.4 büyüklüğünde meydana geldi.



Yerin 9 kilometre derinliğinde olduğu aktarılan depremin 12.16'da meydana geldiği aktarıldı.



Kandilli Rasathanesi verilerine göre de deprem 6.6 kilometre derinliğinde oldu.



Verilere göre, deprem 4.1 büyüklüğünde oldu.



Marmaris Kaymakam Vekili Mesut Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Marmaris ve Datça'da an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor." dedi.



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