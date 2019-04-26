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Akdeniz'de Marmaris açıklarında deprem! İlk resmi açıklama geldi (26 Nisan 2019 Cuma AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler)

Akdeniz'de saat 12.16'da yerin 9 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmaris Kaymakam Vekili Mesut Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Marmaris ve Datça'da an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor." dedi

Akdeniz'de Marmaris açıklarında deprem! İlk resmi açıklama geldi (26 Nisan 2019 Cuma AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler)

AFAD verilerine göre, Akdeniz'de deprem oldu.

Deprem, 4.4 büyüklüğünde meydana geldi.

Yerin 9 kilometre derinliğinde olduğu aktarılan depremin 12.16'da meydana geldiği aktarıldı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre de deprem 6.6 kilometre derinliğinde oldu.

Verilere göre, deprem 4.1 büyüklüğünde oldu.

Marmaris Kaymakam Vekili Mesut Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Marmaris ve Datça'da an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor." dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Marmaris #deprem #akdeniz
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