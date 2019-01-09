Tank Palet Fabrikasının özelleştirilmesine karşı İzmir’den destek geldi. Fabrikanın özelleştirilmesine karşı basın açıklaması yapan Türk Harb-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı İrfan Akgönül Tank Palet Vatandır, Tank Palet Kaledir, Türk Palet Türkiyedir dedi!

Tank Palet Fabrikası Fırat Kalkanı, Zeytindalı operasyonlarında kullanılan tankları, Fırtına Obüslerini üretti.



M48, M52 tankları ile Leopard tanklarının modernizasyonunu gerçekleştiren 1İnci Ana Bakım Fabrikası Müdürlüğü Tank Palet Fabrikasının özelleştirilmesine karşı mücadele büyüyor.



İzmir Karşıyaka’da Türk Tank Palet Fabrikasının özelleştirilmesine karşı imza kampanyası başlatıldı. Açıklamayı Türk Harb-İş Sendikası yaptı.



Türk –İş 3 Bölge Başkanı Süleyman Yıldırım, özelleştirmelerin sonunda tank palete geldiğini ama buna izin vermeyeceklerini söyledi.



Yıldırım ekmeğimize aşımıza milli değerlerimize sahip çıkacaz dedi.



Basın Açıklamasını yapan Türk Harb-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı İrfan Akgönül tank paleti anlattı.



Akgönül özelleşme gerçekleşirse Türkiye’nin kalesi gitmiş olacak dedi.



Tank Paleti iyi tanımamız lazım diyen Akgönül fabrikanın dünyada 10 önemli fabrikadan biri olduğunu dile getirdi.



Ordumuzun her zaman yanında olduk diyen Akgönül Milli Savunma Bakanına ve Cumhurbaşkanına seslendi.



Eyleme Türk-İş’e bağlı Sendikalar ve Vatan Partisi de destek verdi.





HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

KAMERAMAN: AKIN KARA

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