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Akif Beki: Esad'la anlaşacaksak şimdiden anlaşalım

RS FM’de yayınlanan ‘Söylemesi Bizden’ programcılarından Akif Beki, "Biz Suriye'nin toprak bütünlüğü için bu ülkenin evlatlarının kanı canı pahasına savaşacağımıza, baştan Esad'a söyleyelim, o gelsin, yapsın. Günün sonunda Esad ile masaya oturulmasını tabii ki tercih etmem. Ama seçenekler eğer bunlarsa, bunu şimdiden yapalım. Esad'la anlaşacaksak şimdiden anlaşalım. Kendimize maliyeti niye arttırıyoruz?" dedi

Akif Beki: Esad'la anlaşacaksak şimdiden anlaşalım

RS FM’de yayınlanan ‘Söylemesi Bizden’ programında konuşan Akif Beki, "Baştan Esad'a söyleyelim, o gelsin" dedi.

Akif Beki şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'nın kategorik olarak (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad'la görüşmeyi reddettiği gibi kategorik olarak görüşmeyi reddetmediği beyanları da var. Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim işimize geliyorsa, ulusal güvenlik çıkarlarımız bunu gerektiriyorsa, Kuzey Suriye'de bir terör koridorunun oluşması bizim için bir kaygı nedeniyse ve bunu bertaraf etmenin tek yolu Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazasıysa, Suriye yönetimi olarak hükümet sözcüleri de Birleşmiş Milletler (BM) de Esad'ı Suriye'nin devlet başkanı olarak tanıyorsa ve biz de yazışmalar gerçekleştiriyorsak, Afrin'i aldığımızda günün sonunda en nihayetinde Afrin'i Esad tarafından yönetilen Suriye'ye teslim edeceksek, bunu baştan niye yapmıyoruz? Biz Suriye'nin toprak bütünlüğü için bu ülkenin evlatlarının kanı canı pahasına savaşacağımıza, baştan Esad'a söyleyelim, o gelsin, yapsın. Günün sonunda Esad ile masaya oturulmasını tabii ki tercih etmem. Ama seçenekler eğer bunlarsa, bunu şimdiden yapalım. Esad'la anlaşacaksak şimdiden anlaşalım. Kendimize maliyeti niye arttırıyoruz?"

ulusal.com.tr

Etiketler; #akif beki #esad
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