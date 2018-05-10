KARAMAN’da dilenci ihbarı üzerine bölgeye giden iki zabıta memuru, bir vatandaşın da yardımı ile dilenci olduğu öne sürülen kişiyi kovalamaca sonucu yakaladı. Zabıta memurlarından biri, çevredekilere yakaladıkları kişiyi göstererek, "Gelin vurun, bu adam şehir dışından geliyor, burada artistlik yapıyor" dedi. Bunun üzerine kalabalık, yakalanan kişiye saldırdı, linç girişimini diğer zabıta memuru önledi.

Olay, dün Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Parkı yakınında meydana geldi. Çevredekiler zabıta ekiplerini arayıp, elinde dini kitap ve anahtar bulunan kişinin satış bahanesiyle dilencilik yaptığı ihbarında bulundu. Zabıta ekipleri bölgeye gittiğinde, ismi açıklanmayan ve dilencilik yaptığı ileri sürülen kişi kaçmaya başladı. İki zabıta memuru ve onlara yardımcı olan çevreden bir kişi, kovalama sonucu kaçan kişiyi yakaladı. Zabıta memurlarından biri, kendilerine yardımcı olan kişiyle, yere düşen dilenciyi etkisiz hale getirmeye çalıştı.



ZABITA 'GELİN VURUN' DEDİ

Bu sırada diğer zabıta memuru çevredekilere, ”Vatandaş, gelin vurun. Bu adam şehir dışından geliyor, burada artistlik yapıyor” dedi. Kendilerine yardımcı olan kişi, yerde yatan dilenciye yumruk atmaya kalkınca diğer zabıta memuru onu önlemeye çalıştı. Bu sırada çevredekilere vurmalarını söyleyen zabıta, diğer arkadaşının kolundan çekerek, "Bırak gel biz gidelim. Bunu vatandaşa bırakalım" dedi. Arkadaşı ise kendilerine yardımcı olan kişinin, dilenciye saldırmasını önlemek için çabasını sürdürdü.



"ŞİKAYET EDİYORSUNUZ, KİMSE GELMİYOR"

Diğer zabıta memuru yine çevreye seslenerek, ”Madem öyle şikayet ediyorsunuz. Bir kişi gelmiyor yanımıza” dedi. Bunun üzerine çevrede toplanan kalabalık, tekme ve yumruklarla dilenci olduğu ileri sürülen kişiye saldırdı. Diğer zabıta memuru ise dilenciyi, kalabalığın elinden güçlükle kurtardı. Bu sırada konuşmasını sürdüren diğer zabıta memuru "50 kişi arıyor. Adam burada artistlik yapıyor" dedi.

Ardından dilenci olduğu ileri sürülen kişi, zabıta aracına bindirilip KaramanBelediyesi’ne götürüldü. İsmi açıklanmayan kişinin, hakkında Kabahatler Kanunu’na göre 124 lira idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

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