Akılalmaz taktik MASAK'a takıldı! Kamerasız yollarda 200 milyonluk vurgun yapan şebekeye ağır darbe!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen dev sigorta dolandırıcılığı soruşturmasında adli süreç tamamlandı.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla gözaltına alınan 54 şüphelinin emniyetteki işlemleri sona erdi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 15'i emniyetteki ifadelerinin ardından, 1'i ise savcılık sorgusu sonrasında serbest bırakıldı.

24 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkartılan zanlılardan 24'ü, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme, 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartıyla salıverilme kararı verdi. Soruşturma dosyasında yer alan ve firari konumda bulunan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik emniyet güçlerinin çalışmaları aralıksız şekilde devam ediyor.

İŞTE MİLYONLUK VURGUNUN PLANI

Emniyet birimleri ve adli makamların yürüttüğü incelemeler kapsamında, MASAK raporları ve kaza tutanakları şebekenin çalışma yöntemini tüm detaylarıyla gün yüzüne çıkardı. Liderliğini E.G.’nin, yöneticiliğini ise Ç.İ. ve avukat A.A.’nın yaptığı değerlendirilen örgütün, kamera bulunmayan kör noktaları özellikle tercih ederek araçları kaza yapmış gibi konumlandırdıkları tespit edildi. Eksper incelemesini ortadan kaldırmak için kendi aralarında hasar tutanağı doldurup araçları tamir ettiren şebekenin, sigorta şirketlerinden ödeme alamadıkları durumlarda tahkim, mahkeme ve icra süreçlerini devreye soktukları belirlendi. Örgütün bu sistematik yöntemle yaklaşık 200 milyon TL haksız kazanç sağladığı resmi kayıtlara geçirildi.

Soruşturmanın geçmiş aşamalarında toplam 240 şüpheli tespit edilmiş, 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilerek İzmir merkezli İstanbul, Ankara, Ağrı ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Şüphelilerin adreslerinde yapılan detaylı aramalarda çok sayıda maddi hasarlı kaza tutanağı, sigorta poliçesi, vekaletname, temlikname ve başkalarına ait kimlik belgeleri ele geçirilerek incelemeye alındı.

Dosya kapsamında yürütülen çalışmalar, 17 avukatın hasar dosyalarının tahsil sürecinde yer aldığını da ortaya koydu. MASAK incelemeleri neticesinde örgüt yöneticisi konumunda bulunan avukat A.A.'nın doğrudan örgüt adına hareket ettiği belgelendi. Diğer avukatların ise örgüt lideri ve üyeleriyle herhangi bir para trafiğine rastlanmadığından, dosyada yalnızca "bilgi sahibi" sıfatıyla yer aldıkları öğrenildi.