Akılalmaz vurgun! Sahte öğrenci ve emekli öğretmen üzerinden milyonları cebe indirdiler

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kamu kaynaklarının mevzuata aykırı kullanıldığı iddiasıyla geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.

Demre Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü zimmet, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında polis ekipleri, 7 Nisan'da 8 ilde eş zamanlı baskınlar yaptı. Soruşturmada, aralarında 3 kamu görevlisinin de bulunduğu toplam 46 şüpheli hakkında toplam 52 milyon 344 bin 670 lira 45 kuruşluk kamu zararına yol açtıkları gerekçesiyle işlem başlatıldı.

ÖĞRETMENLERİN MAAŞ VE EĞİTİM ÖDENEKLERİNDEN USULSÜZ KESİNTİ

Soruşturma dosyasına yansıyan tespitler, kamu kurumlarındaki maaş ve ödenek sistemleri üzerinden çeşitli usulsüzlükler yapıldığını gösteriyor. Okullarda aktif görev yapan öğretmenlerin maaş ve ek ders ödemelerinden, kendi rızaları dışında toplam 687 bin 31 lira 89 kuruşluk bir bedel alındı. Şüphelilerin ayrıca kendi adlarına tahakkuk oluşturarak 13 bin 473 lira 20 kuruşluk haksız ödeme sağladıkları belirlendi. İncelemelerde, emekli öğretmenlerin sistemde halen çalışıyormuş gibi gösterilmesi yöntemiyle 295 bin 248 lira 83 kuruşluk kamu kaynağının usulsüz kullanıldığı ve eğitim hazırlık ödeneğinden sahte tahakkuk oluşturularak bin 389 lira bedel alındığı ortaya çıktı.

Dosyadaki kamu zararının en büyük bölümünü, mesleki eğitim kapsamındaki Ustalık Telafi Programı üzerinden yapılan işlemler oluşturdu. Meslek lisesinde öğrenim gören öğrencilerin uygulamalı eğitim alabilmesi için stajyer bulunduran işletmelere verilen devlet desteği suistimal edildi. Şüphelilerin, sahte öğrenci kayıtları ve paravan işletmeler üzerinden tahsis edilen fonları kendi hesaplarına ve iş birliği içerisinde oldukları kişilerin hesaplarına aktardıkları tespit edildi. Bu yöntemle kamu kaynağının mevzuata aykırı şekilde kullanılarak 51 milyon 336 bin 618 lira 54 kuruş zarara yol açıldığı iddia ediliyor.

BİR ŞÜPHELİ YURT DIŞINDA FİRARİ

Soruşturma kapsamında polis ekipleri, 7 Nisan tarihinde Antalya, İstanbul, Kırıkkale, Ankara, Aydın, Kırşehir ve Eskişehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Haklarında adli işlem yapılan 46 şüpheliden 35'inin Antalya'da, 2'sinin İstanbul'da, 2'sinin Ankara'da, 1'inin Kırıkkale'de, 1'inin Aydın'da, 1'inin Kırşehir'de ve 1'inin Eskişehir'de olduğu bildirildi. Şüphelilerden 2'sinin farklı suçlardan cezaevinde bulunduğu, 1 kişinin ise yurt dışında firari olduğu saptandı.

Kamu görevlilerinin de sürece dahil olması nedeniyle yürütülen soruşturmanın ilerleyen günlerde daha da genişleyebileceği değerlendiriliyor.