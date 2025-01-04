Akıma kapılan elektrik ustasından acı haber

Şırnak'ın Silopi ilçesinde elektrik direğine çıkan 45 yaşındaki elektrik ustası Nimet Ökten, akıma kapılarak düşüp ağır yaralandı. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Ökten'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Akıma kapılan elektrik ustasından acı haber
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde akşam saatlerinde, Ovaköy köyünde elektrik direğine çıkan 45 yaşındaki elektrik ustası Nimet Ökten, iddiaya göre, akıma kapılarak düşüp ağır yaralandı. Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Ökten'e olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak, Silopi Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Ökten kurtarılamadı. Ökten’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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