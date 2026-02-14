Akın Gürlek yanıtladı: Basın Müşaviri Furkan Torlak mı?

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in basın müşavirinin Furkan Torlak olduğu yönündeki iddialar sosyal medyada gündem oldu. Gazeteci Seyhan Avşar, iddiayı doğrudan Gürlek’e sorduğunu açıkladı. Avşar, Gürlek’in “kesin bir dille bunun doğru olmadığını” söylediğini duyurdu.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Akın Gürlek’in basın müşavirinin Furkan Torlak olduğu yönündeki iddialar sosyal medyada gündem olmuştu. Gazeteci Seyhan Avşar, konuyu doğrudan Akın Gürlek’e sorduğunu ve Gürlek’in iddiayı kesin bir dille reddettiğini belirterek doğru olmadığını aktardı.

Seyhan Avşar’ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

“Sosyal medyada yer alan “Furkan Torlak’ın, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in basın müşaviri olduğu” yönündeki iddiaları bizzat Bakan Gürlek’e sordum.

Bakan Gürlek, kesin bir dille bunun doğru olmadığını belirtti.”

NE OLMUŞTU?

Furkan Torlak, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörlüğü görevini yürütürken, uyuşturucu soruşturmasında adı geçtiği gerekçesiyle görevinden istifa etmişti. Torlak Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yemin töreninde görülmüş ve bu durum yeni görevlendirme olarak yorumlanmıştı.

