Akın Gürlek'ten uyuşturucu mesajı: Gençleri bu tehlikeden uzak tutmalıyız

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hayat Boşluk Kabul Etmez Bağımlılık ile Mücadele ve Eğitim Derneği (HAKMED) heyetini Bakanlıkta kabul etti. Toplantıda uyuşturucu ile mücadele konusundaki hassasiyetlerini dile getiren Gürlek, uyuşturucu madde kullanımının günümüzdeki en büyük sorunlardan biri haline geldiğini belirtti.

Gençlerin uyuşturucu maddeden arındırılması ve korunması gerektiğinin altını çizen Bakan Gürlek, sürecin sadece adli boyutuyla ele alınamayacağını belirterek "Biz bu konuda çok hassas davranıyoruz. Ama tabii bağımlılıkla mücadele suç işlendikten sonra olduğu kadar bir de suç işlenmeden önceki kısmı var. Burada toplum önemli, hassas. Özellikle gençleri uyuşturucu maddeden arındırmamız lazım, uzak tutmamız lazım" dedi.

Mücadele sürecinin yalnızca Adalet Bakanlığının sorumluluğunda yürümediğini ifade eden Gürlek, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile Bakanlığının da bu sürecin önemli paydaşları olduğunu aktardı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında bu alanda çalışmalar yürüten bir birimin bulunduğunu hatırlatan Gürlek, kurumların mevcut süreçte koordinasyon içinde çalıştığını söyledi.

MAHKUMLARA ÖZEL İKİ YENİ CEZAEVİ

Bakan Gürlek, cezaevlerinde yürütülen çalışmalara ağırlık verdiklerini bildirerek, mahkumların tahliye süreciyle ilgili hayata geçirdikleri yeni uygulamayı paylaştı:"Özellikle biz cezaevindeyken uyuşturucudan arındırılmasını istiyoruz. Bu bizim için çok önemli. Sonuçta cezaevinden çıkıyor, tekrar uyuşturucuya bulaşıyor. Bu olmaz. Biz bu konuda iki tane örnek cezaevi kurduk. Bunlar özellikle son altı ay, yani infazlara son altı ay kala, uyuşturucuyu bırakmış bir şekilde dışarı çıkmasını sağlıyoruz"

Uyuşturucu madde ile mücadelenin dışarıda da aynı kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Gürlek, ailelerin bu süreçte ağır bir yük taşıdığına dikkat çekti. Uyuşturucuya erişimi zorlaştırmak adına yürütülen operasyonları hatırlatan Gürlek, "Gerçekten toplumda şu an en büyük sorun gençlerin uyuşturucuya bulaşması. Yani maalesef sosyal çevreden bulaşıyor, arkadaş çevresinden bulaşıyor. Ama biz elimizden geldiği kadar uyuşturucuya erişimi zorlaştırmaya çalışıyoruz. Burada sürekli olarak operasyonlar yapıyoruz. Biliyorsunuz İstanbul'da kullanıcılara yaptık, torbacılara yaptık, ana dağıtıcılara yaptık" ifadelerini kullandı.

SADECE OPERASYON YETMEZ: ISLAH ŞART

Uyuşturucu ile mücadelede sadece güvenlik müdahalelerinin yeterli kalmayacağını, ıslah aşamasının da sürecin vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirten Bakan Gürlek, konuyu şu sözlerle değerlendirdi: "Bu bir silsile içerisinde işliyor. Ama sadece uyuşturucuyla mücadele demek bunlara operasyon yapmak değil. Aynı zamanda bunların tekrardan şahısların topluma kazandırılması demek. Yani ıslah aşaması demek"

Ceza infaz kurumlarında uyuşturucuyla mücadele edilmesi ve hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasına yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını duyuran Gürlek, ıslah ve rehabilitasyon sürecinin güçlendirilmesi gerektiğine işaret ederek sözlerini, "Bu konuda da elimizden geldiğince çalışmalar yapıyoruz" ifadeleriyle tamamladı.