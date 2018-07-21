FETÖ çatı davasının firari sanığı, örgütün en büyük finansörlerinden biri olan eski Koza Holding yöneticisi Akıp İpek, Türkiye'nin iade talebi üzerine İngiltere'de gözaltına alındı. 50 bin sterlin kefalet ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılan İpek’in yurtdışına çıkmasını önlemek için pasaportuna el konuldu. İpek'in iade edilip edilmeyeceğine eylül ayında görülecek duruşmada karar verilecek.

FETÖ'nün en önemli finansörlerinden biriydi. Örgütün propagandasının yapıldığı Kanaltürk ve Bugün TV'nin yanı sıra Bugün ve Millet gazetelerinin sahibiydi. Turizm ve farklı alanlarda faaliyet gösteren çok sayıda şirketi vardı.ABD destekli 15 Temmuz FETÖ'cü darbe kalkışması sonrası yurtdışına kaçtı. İzine lüks bir hayat sürdüğü İngiltere'de rastlandı.FETÖ çatı davasının firari sanığı Akın İpek, Türkiye'nin iade talebi üzerine 23 Mayıs'tya gözaltına alındı. Ardından İngiltere Kraliyet Bassavcılığı, firari İpek'i 50 bin sterlin kefaletle serbest bırakıldığını açıkladı.İpek'in yurtdışına kaçmasını önlemek için pasaportuna el konuldu. Herhangi başka bir seyahat belgesine başvurması yasaklanan İpek'in geceleri evi dışında konaklaması yasaklandı, cep telefonunu 24 saat açık tutması şartı getirildi.Firari FETÖ'cünün iade edilip edilmeyeceğine ise Eylül ayında Westminster Sulh Ceza Mahkemesinde görülecek duruşmada karar verilecek.İngiltere'de iade talepleri Dışişleri Bakanının onayı ile mahkemeye sevk ediliyor. Mahkemenin yakalama ve iade talebini yerinde bulması halinde karar yine Dışişleri Bakanının onayı ile uygulanıyor.