Türk İHA'sı dünya basınında ses getirdi! Reisi'yi taşıyan helikopteri arama faaliyetlerinin görüntüleri paylaşıldı
İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyetin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde Türk İHA'sı büyük rol oynadı. Helikopterin enkazının bulunduğu bölgeyi tespit eden Türk İHA'sı dünya basınında büyük yankı uyandırdı. İşte Türk İHA'sı hakkında yazılanlar...
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopter, dönüş yolunda kaza geçirmiş ve kazadan kurtulan olmamıştı. Türkiye'nin, helikopter kazasının ardından görevlendirdiği Türk İHA'sı ise arama faaliyetlerinde büyük rol oynadı. Türk İHA'sının kaza bölgesini arama ve tespit etme faaliyetleri milyonlarca kişi tarafından canlı yayında takip edilirken haber ve görüntüler dünya basınında geniş yankı uyandırdı.
RUSYA BASINI
Sputnik ajansı, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Anadolu Ajansı, Akıncı İHA'nın İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin enkazı olduğu düşünülen bir ısı kaynağı tespit ettiğini bildirdi." ifadesine yer verdi.
Rus TASS haber ajansı, İran'ın talebi üzerine Türkiye'nin arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı İHA'yı görevlendirdiğine ilişkin haber paylaştı.
ABD BASINI
ABD merkezli yayın kuruluşu CNN, internet sitesinde paylaştığı haberine, "Türk insansız hava aracı, İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinin dağlık bölgesindeki ısı kaynağını tespit etti" başlığını attı. CNN, haberinde, "İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin düştüğü yeri aramaya yardımcı olan bir Türk insansız hava aracı, ülkenin Doğu Azerbaycan eyaletindeki dağlarda bir ısı kaynağı tespit etti." ifadesine yer verdi.
Associated Press (AP) de helikopterin kaza geçirmesinin ardından yaptığı haberinde, "Bir Türk insansız hava aracı, kaza yerinin İran'ın kuzeybatısındaki bir dağın yamacında olduğunu belirtti." ifadesini kullandı.
CBS News ise Türk İHA'sının çektiği görüntüleri fotoğraf şeklinde paylaştı. CBS News, Türk yetkililerin Akıncı'dan alınan görüntüleri paylaştığını belirtti.
AVRUPA BASINI
İtalyan Corriere gazetesi, sosyal medya hesabından, Akıncı İHA'nın, Reisi'nin helikopterinin düştüğü yeri tespit ettiği görüntüleri paylaşarak, "Felaket bölgesi, Türkiye tarafından gönderilen ve ısı kaynaklarını tespit eden bir insansız hava aracı tarafından tespit edildi ve böylece kurtarma ekiplerinin helikopteri bulmasına izin verdi." ifadesini kullandı.
Gazete paylaşımında, Türkiye'nin, Tahran'ın talebi üzerine, gece görüş teknolojisiyle donatılmış bir helikopter ve 32 uzman gönderdiğine dikkati çekti.