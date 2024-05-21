Türk İHA'sı dünya basınında ses getirdi! Reisi'yi taşıyan helikopteri arama faaliyetlerinin görüntüleri paylaşıldı

ABD BASINI

ABD merkezli yayın kuruluşu CNN, internet sitesinde paylaştığı haberine, "Türk insansız hava aracı, İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinin dağlık bölgesindeki ısı kaynağını tespit etti" başlığını attı. CNN, haberinde, "İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin düştüğü yeri aramaya yardımcı olan bir Türk insansız hava aracı, ülkenin Doğu Azerbaycan eyaletindeki dağlarda bir ısı kaynağı tespit etti." ifadesine yer verdi.

Associated Press (AP) de helikopterin kaza geçirmesinin ardından yaptığı haberinde, "Bir Türk insansız hava aracı, kaza yerinin İran'ın kuzeybatısındaki bir dağın yamacında olduğunu belirtti." ifadesini kullandı.

CBS News ise Türk İHA'sının çektiği görüntüleri fotoğraf şeklinde paylaştı. CBS News, Türk yetkililerin Akıncı'dan alınan görüntüleri paylaştığını belirtti.