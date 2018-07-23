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Akıncı-Lute zirvesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute'u kabul edecek. Mustafa akıncı, görüşme öncesinde Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen parti başkanlarıyla 5 ayrı değerlendirme toplantısı yapmıştı.

Akıncı-Lute zirvesi

Akıncı, Lute görüşmesi 15:30'da başlayacak. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs danışmanı Jane Holl Lute ile görüşecek. Görüşme saat 15:30'da yapılması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute'nin ( Jeyn Holl Lut ) Kıbrıs ziyareti öncesinde Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen parti başkanlarıyla 5 ayrı değerlendirme toplantısını gerçekleştirmişti.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile de bugün görüşecek.

Kıbrıs ziyaretinin ardından Ankara, Atina ve Londra’yı ziyaret edecek olan Lute’un doğrudan BM Genel Sekreterini bilgilendirmesi bekleniyor.

ulusal.com.tr

 

Etiketler; #Kıbrıs
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