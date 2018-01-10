FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davaya devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.



Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, şehit yakınları ve gaziler ile taraf avukatları katıldı.



Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üssü'nden kalkarak darbe girişimine katılmaları için Denizli Çardak'tan Ankara'ya gelecek askerleri taşıyacak "Mavi 3-6" çağrı kodlu kargo uçağının seyrüsefer subayı sanık eski üsteğmen Süleyman Zengin savunma yaptı. Zengin, savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.



Sanık Zengin, 15 Temmuz'da "evde bekler" nöbeti olduğunu, gündüz saatlerinde uçuş için saat 23.30'da filoda olmasının söylendiğini ancak saat 22.10 civarında uçak komutanı Gökhan Gültekin Demir'in arayıp derhal filoya gitmesini bildirdiğini aktardı.

Aracı kaza yaptığı için Demir'den kendisini almasını istediğini ve birlikte filoya gittiklerini belirten Zengin, filoda üniformasını giydiğini, bu sırada haberlerle ilgili söylemler üzerine gazinoya geçtiğini ve kalkışmayla ilgili haberleri gördüğünü söyledi.

Süleyman Zengin, gazinoda haberlere bakarken uçak komutanı Gökhan Gültekin Demir'in harekat komutanıyla görüşüp döndüğünü ve herkesin endişeli olması dolayısıyla uçak komutanlarının tekrar harekat komutanı Erhan Baltacıoğlu'nu görmeye gittiklerini kaydetti.

Kendilerinin de uçakla ilgili hazırlıkları tamamladığını dile getiren Zengin, uçak komutanı Demir döndükten sonra Baltacıoğlu'nun, bu görevin rutin bir görev olduğu gibi söylemlerini aktardığını ifade etti.

"Ben görevin terörle mücadele harekatı olduğunu biliyorum. Başka bir şey duysam kesinlikle gitmezdim." diyen sanık Zengin, kalkış yaptıktan sonra radarlardan ve Ulaştırma Harekat Merkezi'nden gelen çelişkili talimatlar üzerine strese girdiğini söyledi.

Zengin, uçak komutanından izin alıp arka tarafta sigara içtiğini, 2 saat içinde bir paket sigarayı bitirdiğini öne sürdü.



Eskişehir'deki Birleştirilmiş Harekat Merkezi ile görüştükten sonra Çardak'tayken dönüşe geçip talimatlar doğrultusunda Malatya'ya indiklerini anlatan Süleyman Zengin, daha sonra gözaltına alındığını dile getirdi.

Zengin, tahliye ve dava sonunda beraat talebinde bulundu.



Duruşmada, "Mavi 3-6" çağrı kodlu uçağın yardımcı pilotu sanık eski teğmen Mehmet Karakoç, teknisyen astsubaylar Nuri Özcan, Erdal Ertural ve Hüseyin Görgülü de yaptıkları savunmada tahliye ve beraatlerine karar verilmesini istedi.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.