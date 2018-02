- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davaya, TÜRKSAT ve TBMM'yi bombalamakla suçlanan pilot eski kurmay yüzbaşı Hüseyin Türk'ün çapraz sorgusuyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davaya, TÜRKSAT ve TBMM'yi bombalamakla suçlanan pilot eski kurmay yüzbaşı Hüseyin Türk'ün çapraz sorgusuyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, şehit yakınları ve gaziler ile taraf avukatları katıldı.



Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde çapraz sorgusu yapılan sanıklardan eski pilot yüzbaşı Hüseyin Türk, Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın sorusu üzerine, 2-11 Temmuz 2016'da izinli olduğunu, sanıklardan eski filo komutanı yarbay Hakan Karakuş'un Terörle Mücadele Harekatı (TMH) kapsamında görev beklediklerini belirtmesi üzerine iznini kesip birliğine katıldığını söyledi.

Giray'ın önceki ifadelerinde geçen "Çağrı adım 'Aslan 6' idi. Hedef bölgesinin koordinatlarını Ahmet Tosun telsizle verdi. Hedef Ankara'nın güneyinde bir yerdi. Tosun bana gittiğim yerde antenler olduğunu, verilen koordinata ateş etmem gerektiğini söyledi. Koordinata 4 tane MK-82 klasik mühimmat attım. Dördüncü atıştan sonra Tosun, mühimmatı bitirmememi söyledi. Yeni bir koordinat vererek beni buraya yönlendirdi. Verdiği koordinatın şehir içinde bir yer olduğunu saptadım. Ben de telsizden 'Burası şehir içi bir yer mutabık mıyız?' diye sordum. Onlar da 'Mutabıkız, atış serbest.' dediler. Kalan 2 bombayı verilen koordinata attım." beyanlarını hatırlatması üzerine Türk, "Ben herhangi bir uçuş yapmadım. Bunların hepsi kolluktaki yönlendirilmem üzerine olan ifadeler." dedi.

Türk, Mehmet Fatih Çavur'dan uçaklara mühimmat yüklenmesiyle ilgili herhangi bir talimat almadığını, kendisinin sadece uçak durumuna ilişkin edindiği bilgiyi DESK'e ilettiğini öne sürdü.

Hakan Karakuş'un ifadesinde, pilotlarla saat 17.00'de TMH ile ilgili bir toplantı yapıldığı ifadesi geçtiğinin hatırlatılması üzerine Türk, "Bu ne brifing ne de toplantıdır. Gazinoda çay içerken yapılmış bir konuşma. Hakan Karakuş bana TMH görevinden bahsetti. Plansız ve gizli bir harekat olduğu, koordinatların pilotlara havada verileceğinden söz etti. TMH nedeniyle filoya yabancı şahıslar girmesin dedi ama filo çalışanları alınmasın şeklinde bir şey söylemedi." diye konuştu.

Türk, bu görüşmeden sonra pilotların nakli ve filoya yabancı kişilerin alınmaması için kursiyer pilotlara talimat verdiğini söyledi.

Hüseyin Türk, soru üzerine, Gören uçağının pilotlarıyla üste karşılaştıklarını, devre olmaları nedeniyle bu pilotlarla yemek yediklerini ancak TMH ile ilgili konuşmadıklarını dile getirdi.

Uçacak pilotların listesini hazırladığı iddiasını kabul etmeyen Türk, söz konusu listeyi DESK'te gördüğünü, listede isminin bulunmadığını fark edince dinlenmek için odasına geçtiğini söyledi.

Akıncı Üssü'ndeki kameralardan elde gedilen görüntüleri izleyen Türk, 141. Filo koridorundaki görüntünün kime ait olduğunu bilmediğini söyledi. Türk'ün bu beyana izleyiciler tepki gösterdi.

141. Filo Harekat İcra Odasındaki kamera kayıtları gösterilen Türk, "Bu konuda yorum yapmayacağım. Görüntüler bana verilmedi. Verildiğinde savunma yapacağım." dedi.



"1,5 saat uzun gelebilir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vekili avukat Hüseyin Aydın'ın, TMH görevi için kullanacağını öne sürdüğü uçaktaki arızayı ilgili birimlere bildirip bildirmediğini sorması üzerine Türk, göstergelerde meydana gelen arızayı DESK'e bildirdiğini söyledi.

Arızayı düzeltici işlemler yaptığını söyleyen Türk, yaklaşık 1,5 saat uçağın içinde beklemesinin nedeninin sorulması üzerine, arızanın giderilmesinin belli kurallarının olduğunu, check list maddelerini uygulamasının 20-25 dakikayı bulduğunu söyledi. Türk, "Ben TMH aşkıyla yanan biriyim. Gider uçar gelirim. Arızayı görünce check list maddelerini uyguladım. 1,5 saat size uzun gelebilir ama ben uçağa bağlanma süremden bahsettim. 70 dakika pistte yerimi almakla geçti. 20 dakika da check list işlemi yaptım." diye konuştu.

Aydın'ın, "Arızadan dolayı uçamadığınızı söylüyorsunuz. Dönüş yaptığınızı, kime nasıl bildirdiniz?" sorusu üzerine Türk, arızayı telsizle bildirdiğini söyledi.

Aydın'ın, Akıncı'da elektrikler kesildiğinde nerede olduğunu sorduğu Türk, "Neredeki elektrikler?" karşılığını verdi. Avukatın, "Bilemezsiniz, çünkü havadaydınız." demesi üzerine sanık, bir süre uyuduğunu elektriklerin o sıra kesilmiş olabileceğini söyledi. Savunmasında uyuduğundan bahsetmediğinin hatırlatılması üzerine Türk, "Odamda dinleniyordum ifadesinden kastım uyuduğumdu. Fakat ne zaman uyuduğumu hatırlamıyorum." şeklinde konuştu.

Türk, 2-11 Temmuz arasında TMH kapsamında herhangi bir faaliyet yapıp yapmadığı sorusuna "Bu sürede bekledik. Herhangi bir şey olmadı." karşılığını verdi. Türk, avukatın, "Siz darbeye hazırlık kapsamında izinden çağrıldınız." değerlendirmesi üzerine, bu suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

Türk, bir başka soru üzerine, darbe girişimi sırasında saat 02.00'ye kadar odasında dinlendiğini, istirahat halinde olduğu için uçuşlardan haberdar olmadığını öne sürdü. Sanık, "Uçakta bulunduğunuzu iddia ettiğiniz zamanda başka bir uçak veya pilot gördünüz mü?" sorusuna karşılık, "Take off havuzu karanlık bir bölgedir. Bu nedenle yandaki uçakta kimin olduğunu bilemezsiniz. Teşhis etmem imkansız. Hat bölgesinde ise kimseyi görmedim. Uçuşa beraber gittiğim kimse de yoktu." sözlerini kullandı.



"Anormal durumla karşılaşmadım"

TBMM vekilinin sorusu üzerine Türk, iznini kesmesine ilişkin sözlü emir aldığını söyledi.

Türk, AK Parti vekilinin sorusu üzerine saat 20.00'de DESK bölgesine geçtiği, 02.00'ye kadar üste anormal bir durumla karşılaşmadığını öne sürdü.

Türk, soru üzerine, DESK bölgesinde uçağa geçmesi emrini kimden aldığını hatırlamayamadığını iddia etti.

Başbakanlık avukatı İskender Minar'ın, "TBMM, yani devletimizin, milletimizin istikbali ve ikbalini temsil eden bir kuruma bomba yağdırdı. Bu pilotun, bu millete kini nedir?" sorusu üzerine sanık, "Ne denli bir akıl yapısına sahip olduğunu bilmiyorum. Soruyu kendisine sorabilirsiniz?" yanıtını verdi.

O gece uçacak pilotların listesinin kim tarafından hazırladığı, listenin hazırlanmasında Akıncı'da bulunan sivillerin etkisinin olup olmadığının sorulması üzerine Türk, "Filo komutanı Hakan Karakuş, filoda o an bulunan kişilere TMH olacağını söylemiş. Benim anladığım doğaçlama gelişen bir olay." sözlerini kullandı.

Türk, bombalanacak hedefleri kimin tespit ettiği sorusuna karşılık, "Emirler yazılı olarak geldiğinde koordinatları da verilir, ona göre hareket edilir. Görevin cinsine göre havada bile görev ve koordinatlar verilebilir. O günkü olaylar da plansızdı." diye konuştu. Türk, yerde bir koordinat almadıklarını, kendisinin de uçmadığını iddia etti.

"Darbe faaliyetini kimin yaptığını düşündün mü?" sorusuna karşılık Türk, "Buradaki insanlar emin olun çok yetişkin, her konuda, her bilgiye sahip, her harekatı yapabilecek kişiler. Bu insanlara uygun imkan verilirse uygun dokümanlar getirilirse belki olayların çözümünde çok daha fazla yardımcı olabiliriz." dedi.

"Siz uçmadığınızı iddia ediyorsunuz. Uçuş yaptığınız, havada bulunduğunuz iddia edilen saatlerde telefonunuzdan sinyal kaydı alınamıyor. Sadece sizin değil, sizinle birlikte uçan pilotun da telefonu sinyal vermiyor. Bu bir tesadüf mü? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Türk, "Bu konuyu incelemedim, bilmiyorum. Daha sonra cevap verebilirim." şeklinde konuştu.

Türk, "Uçağı arızalanınca yerdeki yedek uçaklardan birine geçmeyi düşündün mü?" sorusunu, "Yedek uçağa geçilebileceğini biliyorum. Arızayı bildirdim, gidermeye çalıştım. Daha sonra da darbe olduğunu öğrendim." diye cevapladı. "Tek uçakla TMH'ye kalkmanız uygun mu?" sorusuna karşılık Türk, zaman zaman tek uçakla da TMH'ye katıldıklarını söyledi.

Türk, sanıklardan Hakan Çiçek'in "Benim kurmay subay ağabeyi olduğum iddia ediliyor. Beni daha önce gördün mü, tanıyor musun?" sorusuna da "Tanımıyorum." karşılığını verdi.

Türk'ün savunmasının ardından duruşma, yarın devam edilmek üzere tamamlandı.