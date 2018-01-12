FETÖ'nün, darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanığın yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davaya, sanık savunmalarıyla devam edildi.



Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, şehit yakınları ve gaziler ile taraf avukatları katıldı.



Savunma yapan sanık Mehmet Özkul, darbe girişiminden önce Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığında pilot üsteğmen olarak görev yaptığını dile getirdi.



Olay günü Ulaştırma Harekat Merkezinde (UHM) nöbetçi olduğunu ifade eden sanık Özkul, olay tarihinde hava harekat komutanı olan Erhan Baltacıoğlu'nun kendisine Terörle Mücadele Harekatı (TMH) yapılacağını, üssü arayanlara bu konuda bilgi vermemesini söylediğini belirtti.



İlerleyen saatlerde eski albay Baltacıoğlu'nun uçuşa gelen pilotlara görevlerinin yazılı olduğu kağıtları verirken televizyonda boğaz köprülerinin kapatılmasına ilişkin haberleri gördüklerini anlatan Özkul, "Pilot Yüzbaşı İsmail Hakkı Özveren, durumun karışık olduğunu, uçmak istemediğini söyledi. Baltacıoğlu, 'Kıvırmayın. Yaptığımız görev daha önceki TMH görevi kapsamında. Sorumluluk bende' diyerek göreve gitmelerini söyledi." ifadelerini kullandı.

Baltacıoğlu'nun gece boyunca yoğun bir telefon trafiği içinde olduğunu, kendilerine ise telefon kullanmamaları talimatı verdiğini söyleyen sanık Özkul, Baltacıoğlu'nun bir süre sonra UHM nöbetçi subay koltuğuna oturduğunu ve uçakları koordine ettiğini dile getirdi.

Sanık Özkul, olay tarihinde Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanı olan emekli Korgeneral Mehmet Şanver'in, darbeciler tarafından kontrol edilen Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinin talimatlarına uyulmaması ve Albay İhsan Kaplan'ın, "Üs komutanı emretse bile uçaklar kalkmayacak." talimatlarını sanık Baltacıoğlu'nun uygulamadığını kaydetti.



Özkul, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Verilen görev yerine gidemeyen uçaklara Baltacıoğlu, 'Akıncı'ya devam edin' diye talimat verdi. Akıncı'ya inecek uçakların vurulabileceğinin söylenmesi üzerine Baltacıoğlu uçaklara, Kayseri'ye dönmeleri emrini verdi. Saat 03.30'a kadar Hava Kuvvetlerinin emirlerine uyan Baltacıoğlu, 03.30'dan sonra Hava Kuvvetlerinin emrine uymamaya başladı. Zaten o saatlerde uçaklar Baltacıoğlu'nun emrinden çıkıp Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezinin emrine uyarak Malatya'ya yönelmişlerdi. Baltacıoğlu'nun daha sonraki bir beyanında 'Yanlış tarafı seçtim' dediğini duymuştum."



Sanık Özkul, darbe girişimi gecesi bilerek ve isteyerek bir suç işlemediğini, FETÖ üyesi olmadığını savunarak tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Davanın görülmesine pazartesi günü devam edilecek.



İddianameden

İddianamede, FETÖ'nün darbe girişimi gecesi Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından, darbeye teşebbüs faaliyeti kapsamında 8 kargo uçağının emirlere aykırı şekilde kalktığı belirtildi.

Söz konusu uçaklarla Hatay, Şırnak ve Denizli'den komando, askeri personel ve askeri araç gerecin, darbenin yönetim merkezi olan Ankara'ya götürülmesinin planlandığı ancak Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nin müdahalesiyle havaalanlarının kapatıldığı ve darbecilerin amaçlarına ulaşamadıkları kaydedildi.