Akit TV’de yayınlanan Manşetlerin Dili programında emeklilikte yaşa takılanların (EYT) Ankara’da yaptıkları etkinlik öncesi Anıtkabir’i ziyaret etmesi darbecilikle ilişkilendirildi. Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, EYT’lilerle kendince dalga geçti

EYT’liler 10 Şubat Pazar günü sorunlarını ve taleplerini dile getirmek için Ankara’da bir etkinlik düzenledi. Sabah 9.30’da Anıtkabir’i ziyaret eden on binlerce EYT’li, ardından 13.00’da başlayacak etkinlik için Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ne gitti. Önceki gün Akit Tv’de Fatin Dağıstanlı’nın sunduğu Manşetlerin Dili programında Akit yazarı Ali Karahasanoğlu’yla gazete manşetleri değerlendirilirken EYT’lilerin Anıtkabir’i ziyaret etmesinin altında başka bir amaç olduğu yorumu yapıldı. Dağıstanlı, Karahasanoğlu’na “Emeklilikte yaşa takılanların gitmesi gereken yer Ata’nın huzuru mu?” sorusunu yöneltti.



Aydınlık gazetesinin haberine göre, Karahasanoğlu, şu yanıtı verdi:



"Atatürk’ün, Türk milletine ‘Çalışmayın, 35-40 yaşında emekli olun, sonra emekli maaşınızı alın’ şeklinde bir sözü varsa; ‘Türk milletinin 45 yaşından sonra çalışması yasaktır’ gibi bir sözü varsa gitsinler tabii. (...) Atatürk’le

emeklilikte yaşa takılanlar arasında bir bağ kurmak çok fazla mümkün değil. Mustafa Kemal vefat ettiğinde 57 yaşındaydı, yanılmıyorsam. Cumhurbaşkanıydı, çalışıyordu. Emekli miydi, değil miydi; o tarihlerde belki emekli olması söz konusu değildi. Dolayısıyla Mustafa Kemal’in mezarına gidip de orada bir talepte bulunmanın arka planında ne yatıyor derseniz; ‘Gezi (eylemleri) hıncı dinmedi’ arka planını görmek mümkün."



Dağıstanlı da “Böyle bir dönemde organize bir şekilde Anıtkabir’e götürülmeleri çok ilginç bir hadise diye geliyor bana” diye konuştu.



EYT’LİLERDEN TEPKİ



Dağıstanlı’nın Twitter’daki paylaşımı da dikkat çekti:



“Emeklilkte yaşa takılanların Anıtkabir ziyaretinin altında başka bir neden arıyorum. Hak var ise mücdeleyi destekliyor, yol ve yönteminin Anıtkabir’e gitmek olmadığını söylüyorum. Madem gittiniz ‘Ordu Göreve’ pankartı da alsaydınız?! Görevinizi kusursuz tamamlasaydınız?!?”



Dağıstanlı’nın bu paylaşımına EYT’lilerden tepki gecikmedi:



- #EYTyas46gun7600yıl1992: “Okur, yazar, çizer” demişsin ya, şu okur kısmını gerçekten yapıyor olsaydın keşke... Şöyle #EmeklilikteYaşaTakılanlar’ın ne

söylediğini okusaydın ve mevzuyu anlasaydın, bunu yazacak yüzün olmazdı!



- EYT Tuğba Genç:Niye bu kadar tuhafınıza gitti sizlerin? Ankara’ya ayak basan herkes önce ATA’sını ziyaret eder. Sizin zihniyetiniz ne acaba? Saldırmayı

kesin de mağduriyetten bahsedin.



- SimdiEYTzamanı48: Ne kadar uğraşırsanız uğraşın EmeklilikteYaşaTakılanlar’dan kıran, döken, devletle kavga eden çıkaramazsınız. Sadece gaspedilen haklarını istiyorlar, verilmezse de oy vermeyeceklerini söylüyorlar, korkmayın.



- #EYT Cezmipolat3804: Bu nasıl bir anlayış? Birçoğumuz ilk defa Anıtkabir’i

gördük, bunda ne gibi kötülük var?



- ankaralı0633:Elindeki bir simidin yarısını soğukta bizim için göreve gelmiş

polisimize ikram eden insanlardan zarar gelmez, kendinize başka malzeme bulun.



- Çiğdem Maden: Yetkililerin yerinde olsam insanları kışkırtıyor, provokasyona davetiye çıkarıyor ve insanları karalıyor diye hakkınızda soruşturma başlatırdım. Sizler, bayrak-vatan-millet düşmanlığı yapıyorsunuz. Anıtkabir demek bunların toplamıdır. #EYT için yaptığınız hesaplar tutmayacak.



- eyt halit: Öğlen namazda, camideydik; bunun altında da bir neden arıyor musunuz?"



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