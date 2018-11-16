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Akit gazetesine suç duyurusu
Akit gazetesine suç duyurusu
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Akit gazetesine suç duyurusu

Atatürkçü Düşünce Derneği, Yeni Akit gazetesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Akit gazetesine suç duyurusu

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi, Yeni Akit gazetesinin 15 Kasım'da "Türkiye'nin demir yumruğunu yediler, hormonları bozuldu" ve 16 Kasım'da "asıl provokatör bu Kemalistler" başlıklı haberlerinden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ve "basın yolu ile hedef gösterme suretiyle tehdit etmek" suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Atatürkçü Düşünce Derneği, Yeni Akit gazetesi hakkında yaptıkları suç duyurusunu ADD'nin resmi twitter hesabından yaptıkları paylaşımla duyurdu. 

ADD Genel Merkezi'nin twitter hesabından şu paylaşım yapıldı:

"ATATÜRK'e hakaret eden yeni akit isimli paçavra hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk!"

Etiketler; #yeni akit #gazete #add #atatürkçü düşünce derneği
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