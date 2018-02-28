Akit TV, sunucu Ahmet Keser'in 'konuşmalarının bahane edilerek kurumunun linç edilmesine meydan vermemek için' görevinden ayrıldığını açıkladı. Keser, "Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler, di mi yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var" demişti. AKP Sözcüsü Mahir Ünal, "Akit TV sunucusunun sözleriyle ilgili soruşturma başlatıldı, gözardı edilecek bir konu değil. Provokasyondur, sabotajdır" dedi

Akit TV, "Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler, di mi yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var" ifadelerini kullanan sunucu Ahmet Keser'in görevinden ayrıldığını açıkladı.



Akit TV'nin açıklaması şu şekilde:



"Akit TV'nin 27.02.2018 tarihli "Gün Başlıyor" programında sunucumuz Ahmet Keser'in "Türk askeri sivil öldürmez" doğru tespitinin akabindeki maksadını aşan sözler kurumumuz tarafından tasvip edilmemiştir.



Ahmet Keser konuşmalarının bahane edilerek kurumunun linç edilmesine meydan vermemek için görevinden ayrılmıştır."



AKP'DEN AÇIKLAMA



AKP Sözcüsü Mahir Ünal NTV'de yaptığı açıklamada, "Akit TV sunucusunun sözleriyle ilgili soruşturma başlatıldı, gözardı edilecek bir konu değil. Provokasyondur, sabotajdır." dedi.



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