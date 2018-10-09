RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Nurettin Veren birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. 'AK Parti ile FETÖ el altından el mi sıkışıyor?' diyen Veren, 'Bu ülke Cumhurbaşkanı'nın çiftliği değil' ifadesini de kullandı

Akit yazarı Nurettin Veren, yapılan bazı üst düzey atamalar nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan güvenin sarsıldığını ileri sürdü. Gazetedeki köşesinde iktidarı eleştiren Veren, 'FETÖ iltisaklı atamalar, halkın Erdoğan'a olan güvenini sarsıyor' başlıklı yazısında, "Bu tip yanlışlar halkımızın Erdoğan'ın Başkanlık sistemine olan güvenini, gittikçe sarsmaktadır" ifadelerini kullandı.



FETÖ'nün terör örgütü olarak tanımlanmadığı dönemde yapının içinde yer alan ancak daha sonra yollarını ayıran Veren, RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk oldu.



'MİLLETİMİZ CUMHURBAŞKANI'NA LÜZUMUNDAN FAZLA UMUT BAĞLADI'

"Milletimiz üst üste sayın Cumhurbaşkanı'na çok gönül bağladı. Lüzumundan fazla umut bağladı. Başkanlık sistemine geçilmesi ısrarına halk bu teklife canı yürekten evet dedi. Vatandaşımızın bu sevgiyle vermeyeceği bir şey kalmadı." diyerek sözlerine başlayan Veren, "AK Parti'nin başkanlık sisteminin beklentilere cevap vereceğini bekliyoruz ama tam tersiyle karşı karşıyayız. Atamalarda nerdeyse özellikle fetö iltisaklı olanlar tercih ediliyor." dedi.



'AK PARTİ İLE FETÖ MASA ALTINDAN EL Mİ SIKIŞIYOR'

"Bu davranışların AK Parti'yi yıprattığını, adeta ana direklerini sarstığını söylüyorum." diyen Veren, şu çarpıcı ifadeleri de kullandı:

"Hatta 'AK Parti ile FETÖ masa altından el mi sıkışıyor?' diyenler var. Ben de bunu söylüyorum, yazdım. Çünkü dost acı söyler. Bu ülke Cumhurbaşkanı'nın çiftliği değil. Biz direkten döndük. 15 Temmuz'u yaşadık. Ülkemiz az kalsın batacaktı. Bizim ikinci defa hata yapma lüksümüz yok."

AK Parti'nin 17 — 25 Aralık'tan sonra FETÖ'yle ilişiğin kesilmesinin bir milat olarak değerlendirmesine de değinen Veren, "17-25 bana göre çizgiyle çizilmiş bir milat değil. Gülen'le ilişkisi 20 yıldır devam eden birinin 17-25'ten sonra tertemiz olduğunu söyleyemeyiz." dedi.



'DEDEOĞLU'NUN KONUMUNDA OLANLAR MÜEBBETLE YARGILANIYOR'

Cumhurbaşkanlığı tarafından bugün açıklanan Politika Kurulu listesinde yer alan Prof. Beril Dedeoğlu'na ilişkin "Beril Dedeoğlu'nun dokunulmaz olması bilinçli bir anlaşma varmış gibi hissettiriyor." ifadesini kullanan Veren, "Onun konumundakiler müebbet hapisle yargılanıyor." diye konuştu.



'AKİT GAZETESİ YAZIMI SANSÜRLEDİ'

Veren, gazetesi Akit'te yazısının sansürlendiğini ve yarısının yayımlandığını da belirterek, "Yazım da sansürlendi. Yarısını yayınlamadılar. Hükümetin sıkıntıya gireceğini muhalefetin eline koz geçeceğini düşündüler." dedi.