Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli Nisan ayında atılacak... Mersin'deki temel atma törenine Rusya Devlet Başkanı Putin de katılacak. Santrale ilk harcı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin birlikte dökecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, nisan ayının ilk haftasında Türkiye'de bir araya gelmesi bekleniyor.



Erdoğan ve Putin, Türk-Rus Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin, 7'nci toplantısına başkanlık edecek.



Daha sonra ikili, Akkuyu Nükleer Santralı’nın temelini atacak. Mersin Akkuyu'da 20 milyar dolara kurulacak 4 bin 800 megavatlık nükleer santrale ilk harcı Erdoğan ile Putin birlikte dökecek.



Erdoğan ve Putin, temel atma töreninin ardından Suriye konusunu görüşmek için İstanbul'daki zirvede bir araya gelecek.



Astana sürecinin devamı olan zirvenin ilki Soçi'de yapılmıştı. İstanbul'daki zirveye Astana garantörlerinden İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de katılacak.



ulusal.com.tr