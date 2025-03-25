Akkuyu’da işçiler iş bıraktı: Zamlı maaşlar yatmadan dönmeyecekler!

Mersin’de inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde çalışan işçiler, maaşlarına zam yapılmadığı gerekçesiyle iş bıraktı. 2025 yılına girilmesine rağmen beklenen ücret artışını alamadıklarını belirten işçiler, zamlı maaşlar ödenene kadar işbaşı yapmayacaklarını duyurdu.

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Akkuyu’da işçiler iş bıraktı: Zamlı maaşlar yatmadan dönmeyecekler!
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Santralde faaliyet gösteren İçtaş şirketine bağlı işçiler, taleplerini dile getirmek için kısa süreli bir yürüyüş düzenledi. İş bırakma eylemine binden fazla işçinin katıldığı öğrenildi.

Ulusal Kanal’a konuşan bir işçi, barınma ve hijyen sorunlarının da büyük bir problem olduğunu dile getirdi. İşçilerin kaldığı yatakhanelerde tahtakurusu bulunduğunu, musluklardan akan suyun bulanık ve paslı olduğunu belirtti. Ayrıca, bazı günler yemeklerin yetersiz geldiğini veya hiç çıkmadığını ifade etti.

İşçiler, maaşlarına zam yapılana ve çalışma koşulları iyileştirilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Akkuyu işçi eylemi
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