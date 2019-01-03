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AKOM'dan İstanbul'a son dakika uyarısı (3 Ocak 2019 İstanbul hava durumu)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden İstanbul için son dakika hava durumu uyarısı geldi.

AKOM'dan İstanbul'a son dakika uyarısı (3 Ocak 2019 İstanbul hava durumu)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden İstanbul için son dakika uyarısı geldi.

AKOM'dan yapılan açıklamada, akşam saatlerinde İstanbul'un yoğun kar yağışının etkisinde kalacağı belirtildi.

Yapılan açıklama şöyle;
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun büyük bölümü Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına giriyor.
Gün boyu yağmur şeklinde görülecek yağışların akşam saatlerinden itibaren Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece gibi batı ilçelerimizde kuvvetlenerek yer yer tipi şeklinde yoğun kar yağışı, gece saatlerinden itibaren ise il genelinde fırtına (50-95 km/s) ile birlikte kuvvetli kar şeklinde etkili olması bekleniyor.
Soğuk hava, fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışlı havanın önümüzdeki hafta ortasına kadar devam etmesi bekleniyor.
İstanbul'un yüksek ve kırsal bölgelerinde kar yağışının etkisi olacağı tahmin ediliyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #akom #istanbul #kar
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