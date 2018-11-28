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AKOM'dan İstanbul'a uyarı
AKOM'dan İstanbul'a uyarı
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AKOM'dan İstanbul'a uyarı (İstanbul hava durumu)

Afet Koordinasyon Merkezi AKOM'dan İstanbul'a yağış uyarısı geldi

AKOM'dan İstanbul'a uyarı (İstanbul hava durumu)

AKOM'dan İstanbul'a yağış ve soğuk hava uyarısı geldi. Yapılan açıklamada sıcaklığın 8 derece azalacağı belirtildi.

Yapılan açıklama şöyle;
İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun Kuzey ve Batı kesimleri; Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi.

Sistemin etkisi ile önümüzdeki 3 gün boyunca sağanak, yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor.

Yağışla birlikte rüzgarında kuzeyli yönlerden (Poyraz) hamle yaparak kuvvetli fırtına seviyesine (50-80 km/s) ulaşması, hava sıcaklıklarının düne göre 6 ila 8 derece birden azalarak kışı anımsatır günlerin yaşanacağı tahmin ediliyor.



ulusal.com.tr

Etiketler; #akom
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