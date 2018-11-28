Afet Koordinasyon Merkezi AKOM'dan İstanbul'a yağış uyarısı geldi

AKOM'dan İstanbul'a yağış ve soğuk hava uyarısı geldi. Yapılan açıklamada sıcaklığın 8 derece azalacağı belirtildi.



Yapılan açıklama şöyle;

İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun Kuzey ve Batı kesimleri; Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi.



Sistemin etkisi ile önümüzdeki 3 gün boyunca sağanak, yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor.



Yağışla birlikte rüzgarında kuzeyli yönlerden (Poyraz) hamle yaparak kuvvetli fırtına seviyesine (50-80 km/s) ulaşması, hava sıcaklıklarının düne göre 6 ila 8 derece birden azalarak kışı anımsatır günlerin yaşanacağı tahmin ediliyor.







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