15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kurduğu ve 16 yıldır AKP'nin tüm seçim işlerinde kampanyalarını yürüten Arter reklam ajansı, 24 Haziran seçimlerinde AKP'yle çalışmayacağını duyurdu

AKP'nin kuruluşundan bu yana reklam ve tanıtım işlerini yapan Arter ajansı, AKP ile yollarını ayırdı.AKP'nin isim babası da olan ve 15 Temmuz darbe girişiminde köprüde şehit edilen Erol Olçok'un kurduğu, daha sonra kardeşi Cevat Olçok'un başına geçtiği ajans, ayrılığı Twitter adresinden duyurdu.Bugüne kadar girilen bütün seçimlerde katkısı olan ajans, ilk kez bir seçim kampanyasında yer almayacak.Arter ajansının Twitter üzerinden yaptığı açıklama şöyle;