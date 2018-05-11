AKP'nin kuruluşundan bu yana reklam ve tanıtım işlerini yapan Arter ajansı, AKP ile yollarını ayırdı.
AKP'nin isim babası da olan ve 15 Temmuz darbe girişiminde köprüde şehit edilen Erol Olçok'un kurduğu, daha sonra kardeşi Cevat Olçok'un başına geçtiği ajans, ayrılığı Twitter adresinden duyurdu.
Bugüne kadar girilen bütün seçimlerde katkısı olan ajans, ilk kez bir seçim kampanyasında yer almayacak.
Arter ajansının Twitter üzerinden yaptığı açıklama şöyle;
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.