Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin 40 ildeki adaylarını açıkladı. Konuşmasına MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye desteğinden ötürü teşekkür eden Erdoğan," MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye Cumhur İttifakı'na olan bağlılığını bugün bir kez daha beyan ettiği için teşekkür ediyorum." dedi.

Türkiye, Cumhur İttifakı'ndan aldığı güçle çok daha sorumluluk ve büyük mücadelelerden büyük bir başarıyla çıkacaktır."



"31 Mart seçimlerinde, Cumhur İttifakı karşısında yer alan, Sayın Bahçeli'nin ifadesiyle 'zillet ittifakı' karşısında yükümüzün ne kadar ağır olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Bu malum ittifakın (Millet İttifakı) içerisinde vatanseverliğe karşı, milliyetperverliğ karşı ne ararsanız var. Hele hele terör örgütünün içinde olduğu böyle bir ittifaktan milli ittifak çıkar mı? Terör örgütünün destek verdiği böyle bir oluşumun içerisinden vatanseverlik çıkar mı? Çocukları dağlara kaçırıp onlara neler uygulandığını görüyoruz.

Şu anda ana muhalefet partisi bu tür bir oluşumla kandilden aldıkları icazetle biraraya gelen ittifakı benim milletim 31 mart günü o teröristleri nasıl çukurlara gömdüyse şimdi de sandığa gömecektir.



Onun için çok çalışacağız. gece gündüz demeden çalışacağız. ana kademe kadın kollarımız gençler kapı kapı dolaşacağız. ve inşAllah 31 Mart gecesi bizim için çok anlamlı olacak.gençlerimize emanet ettiğimiz 2053 ve 2071 vizyonlarımız aynı zamanda cumhur ittifakının menzilinin ifadesidir.



Birileri için ittifaklar seçimle sandıkla sınırlı olabilir.biz millet için ittifakı da geleceğe bırakacağız. MHP ye verdikleri destek için şükranlarımı ifade ediyorum.



Bugün 31 Mart 2019 mahalli idari seçimlerinde aday göstereceğimiz 40 ismi açıklamak üzere biraradayız. Seçim manifestomuzu inşallah önümüzdeki ay, adaylarımızın tamamını ilan ettikten sonra milletimizin takdirine sunacağız.



Bu isimleri sizlerle paylaşmadan önce önümüzdeki seçimlerde milletimize nasıl bir mahalli idari seçimlerde nasıl bir vizyon sunacağımıza dair kısa bilgi vermek istiyorum.



AK Parti olarak mahalli idarelerde ilk defa çıkıtığımızda yerel kalkınma başlıyor demiştik. Alt yapıdan üst yapıya kadar her alanda şehirlerimizde büyük bir kalkınma başlatmıştır. Şehirlerimiz AK Parti Belediyeciliği ile yepyeni bir çehreye kavuşmuştur



Şimdi yeni bir seçime giriyoruz, 31 Mart 2019 için asıl sloganımız belli ama bunu seçim manifestomuzla birlikte açıklayacağız. Yeni dönemin en önemli özelliği; hizmet belediyeciliğini gönül belediyeciliğiyle daha üstün noktaya taşıyacak olmamızdır.



Asırlık ihmalleri gidermenin mücadelesini verdik. kronikleşmiş sorunları tek tek çözerken belediyeciliğe yepyeni bakış açısı kazandırdık. Biz milletimizin aklını çelme değil gönlüne girmenin peşinde olduk. Biz her şeyden önce kalpleri feth etmenin peşinde olduk. Hep söylediğim gibi seçimler sandıklarda değil gönüllerde kazanılır ya da kaybedilir. Sadece seçim döneminde milletin kapısını çalan partiler hep başarısız oldu. Milletin gönlünü kazanmaya çalışan AK Parti ise sandıktan hep başarıyla çıktı.

Başarı için formülümüz yine aynı.

İstanbul şunu unutmayın AK Parti'nin teşkilat mensubu 81 vilayetimizin hepsinde kapısını çalmadık yer bırakmayacak şekilde çalışacaktır. Gençler dikkat ediniz başlayacaktır demiyorum sürdürecektir diyorum. Çünkü biz gönül kazanma çabasını hiç bırakmadık bırakmayacağız. AK Parti'nin her seçimde oy hedefi, mümkünse yüzde 100'ün desteğini almaktır. Buna ne kadar yaklaşırsak kendimizi o kadar başarılı görürüz.



Biz gönül yapmayı böylesine önemseyen gönül yıkmayı böylesine felaket olarak gören bir milletin mensubuyuz. Bir belediye başkanı halkına tepeden bakamaz. Belediye başkanı tevazu ehlidir. Samimiyet ehlidir. Gayret ehlidir. Önce millet der önce memleket der. Bulunduğu görevde kibir, büyüklük taslama, millete tepeden bakma, milletle irtibatı koparma düşüncesinde olan kimsenin AK Parti çatısında yeri yoktur.



Ben şimdi size 94 öncesi İstanbul'dan bahsedeceğim veya genelleme yapacağım. Musluğundan suyu akmayan, binasının önünden çöpü toplanmayan, çamurdan sokağına girilmeyen, çukurdan caddesinde yürünmeyen, kaldırımı zaten olmayan, kirden, isten, dumandan havası solunmayan, ulaşımı sınırlı, iletişimi kopuk velhasıl her tarafından lime lime olmuş bir şehirde siz insanlara istediğiniz kadar büyük projeler, istediğiniz kadar büyük hayaller anlatın, beyhudedir. İnsanların başlarını sokacak ev bulamadığı bir yerde, uçuk kaçık imar projeleriyle milletin derdine derman bulamazsınız.



Mutfağında yiyecek ekmeği, dolabında giyecek elbisesi, sobasında yakacak odunu, kömürü olmayan birine şehircilik adına anlatacağınız hiçbir şeyin karşılığı yoktur. Gözü gibi üzerine titrediği evladını okula gönderemeyen, hastalandığında ilacını alamayan, onu güvenli bir şekilde sokağa salamayan bir insanı vizyonunuzla heyecanlandıramazsınız. Önce insanın yaradılışından beri arayışında olduğu barınma, giyinme, güvenlik, yeme-içme, eğitim, sağlık gibi temel hizmetleri kendisine sağlamanız gerekiyor. Türkiye hamdolsun bu aşamayı özellikle geçtiğimiz 16 yılda yaptığımız yatırımlarla geride bırakmıştır. Artık milletimizle daha derin ufuklara bakma, daha vizyonel projeleri konuşma imkanına sahibiz.



Dün asgari ihtiyaçların karşılanmasının yollarını arıyorduk, bugün ülkemizi her alanda muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmayı konuşuyoruz. Dün hiçbir vatandaşımızı aç ve açıkta bırakmamak için neler yapabileceğimize kafa yoruyorduk, bugün şehirlerimizdeki hayat kalitesini nasıl yükseltebileceğimizi tartışıyoruz. Dün şehirlerimizi bir ur gibi istila eden yıkık, dökük gecekonduların önüne geçmenin yollarını arıyorduk, bugün gereğinden fazla yüksek yapılan binalardan duyduğumuz rahatsızlığı ifade ediyoruz. Dün 'Hizmet gelsin de nasıl gelirse gelsin' diye düşünüyorduk, bugün akıllı şehirler inşa etmenin peşinde koşuyoruz. Dün ülkemizi ve şehirlerimizi yönetenleri seçimden seçime görüyorduk, bugün katılımcı demokrasiyi yaygınlaştıracak yöntemler arıyoruz. Dün sadece belirli büyükşehirlerin gündeminde olan otopark gibi, sosyal ve kültürel donatılar gibi ihtiyaçlar, bugün her şehrin önceliği haline geldi. Bunları çoğaltmak mümkündür. Söylemek istediğim, ülkemiz geliştikçe, milletimizin olaylara bakışı derinleştikçe, ülkeyi ve şehirleri yönetmenin usullerinin de değiştiğini görüyoruz. İşte bunun için manifestomuzda şehirlerimizin geçmişteki veya bugünkü ihtiyaçları değil, gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ilkeleri ortaya koyuyoruz.



AK Parti yaptığında diğerleri de zaten onu izleyecektir. Çünkü AK Parti her konuda olduğu gibi mahalli idarelerde de öncü ve örnek politikaların, icraatlarının partisidir. Bizim belediyelerimizin ortaya koyacağı yeni şehircilik anlayışı inşallah önümüzdeki 5 yılda ülkemizin tamamında uygulanır, icra edilir hale gelmiş olacaktır.



Harf sırasına göre belediye başkan adayları;



Adıyaman - Dr. Süleyman Kılıç

Amasya - Cafer Özdemir

Antalya - Menderes Türel

Ardahan - Yunus Baydar

Artvin - Mehmet Kocatepe

Bartın - Yusuf Ziya Aldatmaz

Batman - Murat Güneştekin

Bayburt - Fatih Yumak

Bitlis - Nesrullah Tanğlay

Bolu - Fatih Metin

Burdur - Deniz Kurt

Bursa - Ali Nur Aktaş

Denizli - Osman Zolan

Diyarbakır - Cumali Atilla

Düzce - Faruk Özlü

Elazığ - Şahin Şerifoğulları

Erzurum - Mehmet Sekmen

Gaziantep - Fatma Şahin

Giresun - Aytekin Şenlikoğlu

Gümüşhane - Ercan Çimen

Hakkari - Cüneyt Epcim

Kahramanmaraş - Hayrettin Güngör

Karabük - Burhanettin Uysal

Kastamonu - Tahsin Babaş

Kayseri - Memduh Büyükkılıç

Kırıkkale - Mehmet Saygılı

Kırklareli - Burak Süzülmüş

Kilis - Mehmet Abdi Bulut

Kocaeli - Tahir Büyükakın

Malatya - Selahattin Gürkan

Nevşehir- Rasim Arı

Niğde - Emrah Özdemir

Ordu - Hilmi Güler

Rize - Rahmi Metin

Samsun - Mustafa Demir

Sinop - Ali Çöpçü

Şanlıurfa - Zeynel Abidin Beyazgül

Şırnak - Mehmet Yarka

Tekirdağ - Mestan Özcan

Yalova - Yusuf Ziya Öztabak