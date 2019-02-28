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AKP adayı Alinur Aktaş'tan skandal sözler! Vatan Partisi'nden tepki

AKP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş'ın, Uğur Mumcu, Nazım Hikmet gibi Cumhuriyet aydınlarını "terörist" ilan eden skandal sözleri kamuoyunda tepki çekti. Daha önce de FETÖ'ye yönelik attığı övgü dolu tweetlerle gündeme gelen AKP'li Aktaş'a en sert yanıt Vatan Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Suna Soydaş'tan geldi.

AKP adayı Alinur Aktaş'tan skandal sözler! Vatan Partisi'nden tepki

Partisinden yeniden aday gösterilen AKP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın, Cumhuriyet aydınlarını hedef alan bu skandal sözleri, kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. 

Aktaş'a en sert yanıt Vatan Partisi Bursa Belediye Başkan Adayı Suna Soydaş'tan geldi. 

Suna Soydaş, Bursa halkının seçimlerde gereken yanıtı vereceğini belirtti.

AKP'li Aday Alinur Aktaş, daha önce de FETÖ'ye yönelik attığı övgü dolu tweetlerle gündeme gelmişti. Aktaş, daha sonra bu mesajları tepkiler nedeniyle sildi.


HABER-KAMERA:ŞENGÜL DERİN
ulusal.com.tr

Etiketler; #AKP #bursa
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