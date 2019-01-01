AKP, belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Yaklaşık bir ay önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Mehmet Özhaseki olduğu ilan edilmişti. Bugünkü tanıtım töreninde ise Ankara'nın 25 ilçesi için adaylar tek tek kamuoyuna duyuruldu. Adaylar arasında 3 de MHP'li isim yer aldı.

29 Aralık'ta İstanbul ilçelerinin belediye başkan adaylarını kamuoyuna açıklayan AKP, 1 Ocak'ta da Ankara adaylarını tanıttı.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 28 Kasım'daki grup toplantısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Mehmet Özhaseki olduğunu ilan etmişti.



Ankara'nın ilçe belediye başkan adayları için yeni bir tören yapıldı. Törede 25 ilçenin adayı tek tek tanıtıldı. İlçelerden Etimesgut, Polatlı ve Gölbaşı MHP'ye bırakıldı.



Daha önce ismi Ankara büyükşehir belediye başkan adaylığı için konuşulan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin Yenimahalle'den aday gösterilmesi dikkat çekti. Yenimahalle'de CHP'li isim bulunuyor. Ankara'da CHP'de olan bir diğer ilçe ise Çankaya… Aday tanıtım töreninde konuşan Erdoğan, iki belediyeye özel önem verdiği görüldü.



Bu arada Melih Gökçek Ankara Belediye başkanlığından el çektirildikten sonra yerine Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna atanmıştı. 31 Mart'ta Ankara Belediye Başkanı olarak görev süresi dolacak Tuna yeni süreçte aday gösterilmedi.



Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in de Sincan ya da Keçiören'den aday olmak istediği konuşuluyordu. Ancak Osman Gökçek de AKP'nin listesinde yer bulmadı.





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