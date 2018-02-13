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AKP binasının yakınındaki polis noktasına el yapımı patlayıcı ile saldırı

Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesinde, polis yol uygulama noktasına akşam saatlerinde bardak içerisinde hazırlanmış küçük çaplı el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı yada yaralanan olmadı.

AKP binasının yakınındaki polis noktasına el yapımı patlayıcı ile saldırı

Merkez Kayapınar ilçesinde Şanlıurfa Caddesi üzerinde bulunan AKP İl Başkanlığı yakınlarındaki polis uygulama noktasına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından, el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi.

Polis uygulama noktasına atılan ve bardak içerisine tuzaklanmış patlayıcının etkili bir şekilde patlamadığı öğrenildi.


Patlama sonrası kaçan saldırganların yakalanması için operasyon başlatılırken, terörle mücadele ve olay yeri inceleme ekipleri patlama bölgesinde inceleme yaptı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #AKP
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