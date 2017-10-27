AKP Bodrum İlçe Başkanı İbrahim Macit Gündoğdu, görevinden istifa etti.
Gündoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkanlık görevinden istifa ettiğini ve istifasını AKP Muğla İl Başkanlığına sunduğunu söyledi.
Öte yandan, ilçe başkanlığı görevine vekaleten Mehmet Akbaba'nın atandığı öğrenildi.
AKP Bodrum İlçe Başkanı İbrahim Macit Gündoğdu, görevinden istifa etti.
AKP Bodrum İlçe Başkanı İbrahim Macit Gündoğdu, görevinden istifa etti.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.