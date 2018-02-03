AKP, CHP Kurultayı'na temsilci göndermeme kararı aldı. CHP'nin 36. Olağan Kurultayı 3-4 Şubat 2018 tarihlerinde gerçekleşecek

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre, AKP, CHP Kurultayı'na temsilci göndermeme kararı aldı.



CHP'nin 36. Olağan Kurultayı 3-4 Şubat 2018 tarihlerinde gerçekleşecek. Ana teması, 'adalet ve cesaret' olarak belirlenen kurultay için 10 binin üzerinde kişiye davet gönderildi. Davetiye gönderilen isimler arasında, sanatçılar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, diplomatlar ve eski siyasetçiler de bulunuyor.



Kurultay öncesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında, Muharrem İnce, Ümit Kocasakal ve Ömer Faruk Eminağaoğlu aday adaylığını açıklayan isimler. Aday adayları, delegelerin yüzde 10'unun imzasını almaları durumunda aday olabilecek.



Kurultayda ilk gün genel başkan seçimi yapılacak, 2'nci gün ise Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belirlenecek.



ulusal.com.tr