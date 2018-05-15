Erdoğan'ın başlattığı 'fitne fesat' tartışmasını Başbakan Yıldırım sürdürdü: Bugünlerde 'Biz Cumhurbaşkanını seçelim gerisi önemli değil' lafları dolaşıyor...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen hafta "Birileri bir fitne, fesat kaynatıyor. Oyumu Cumhurbaşkanı'na vereceğim ama parlamentoda oyumu AK Parti'ye vermeyeceğim... Bu oyunu da bozmaya var mıyız" demişti.



Başbakan Binali Yıldırım da bugünkü AKP grup toplantısında aynı uyarıda bulundu. Yıldırım, konuşmasının sonunda "Bugünlerde 'Biz Cumhurbaşkanımızı seçelim de gerisi önemli değil' lafları dolaşıyor. Bu dönemde Meclis, cumhurbaşkanlığı kadar önemli" ifadelerini kullandı.



Yıldırım ardından "Bugüne kadar kutlu davada yol alan arkadaşlarıma tek tek teşekkür ediyorum. Yeni bir seçim döneminde bütün yol arkadaşlarımızın ilk günkü heyecanla yollara düşeceğini biliyorum. Bütün arkadaşlarımız gitmedik köy kasaba bırakmaycak" dedi.



