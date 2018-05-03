24 Haziran baskın erken seçimleri için AKP'nin ağır topları yeniden adaylık başvurusu yapmadı.
İşte milletvekilliği için başvuru yapmayan AKP'li isimler:
Mehmet Müezzinoğlu - BURSA
Burhan Kayatürk - VAN
Ekrem Erdem - İSTANBUL
Hüseyin Samani – ANTALYA
İsrafil Kışla -ARTVİN
Hüseyin Şahin - -BURSA
Ahmet Davutoğlu- KONYA
Fatma Seniha Nükhet Hotar -İZMİR
Murat Göktürk -NEVŞEHİR
Hasan Özyer – MUĞLA
Cemalettin Kani Torun- BURSA
Mehmet Ali Pulcu- İSTANBUL
İbrahim Mustafa Turhan – İZMİR
Recep Konuk - KARAMAN
Coşkun Çakır – TOKAT
Cemil Çiçek - ANKARA
Mehmet Ali Şahin – KARABÜK
Ali Babacan – ANKARA
Beşir Atalay - VAN
Özcan Ulupınar – ZONGULDAK
Ayhan Gider - ÇANAKKALE
AKP'den 22 milletvekili yeniden adaylık başvurusu yapmadı. Bunlar arasında Ali Babacan, Beşir Atalay, İsmail Kahraman, Mehmet Ali Şahin de bulunuyor.
24 Haziran baskın erken seçimleri için AKP'nin ağır topları yeniden adaylık başvurusu yapmadı.