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AKP'den Abdullah Gül açıklaması

AKP'de Abdullah Gül'ün açıklamaları sonrası yaşanan gerginlik devam ediyor. Gül'ün son KHK'yı eleştirmesi üzerine tartışmalar başlamış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan "bozguncu" demişti. Bir tepki de AKP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun'dan geldi.

AKP'den Abdullah Gül açıklaması

Sorgun, 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün 696 sayılı KHK'ya ilişkin ifadelerine dair "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bu konudaki düşüncelerini çok nezaketli ve kibar bir şekilde Sinop ve Kastamonu'da ifade etti. Yani dostların attığı gül, incitebilir üzebilir" dedi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) 121. maddesiyle getirilen düzenlemeye karşı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarına ilişkin, "Dostların attığı gül, incitebilir, üzebilir." dedi.

"Dostların attığı gül, incitebilir, üzebilir"

Konuşmasına Konya'da sürdürülen projelere ilişkin bilgi vererek devam eden Sorgun, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sorgun, bir gazetecinin 696 sayılı KHK'nın 121. maddesiyle getirilen düzenlemeye ilişkin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamaları hakkında sorusu üzerine "Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu konudaki düşüncelerini çok nezaketli ve kibar bir şekilde Sinop ve Kastamonu'da ifade etti. Yani dostların attığı gül, incitebilir üzebilir." ifadelerini kullandı.

Etiketler; #abdullah gül #Konya #AKP
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