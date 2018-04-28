Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, geniş mutabakat sağlanmadığı için aday olmayacağını açıklayan Abdullah Gül'e yanıt verdi. Abdulhamit Gül, "Kardeşlik hukuku, vefa duygusu ve siyasi ahlak, 'Kardeşim Gül' hitabına, 'Kardeşim Erdoğan' mukabelesinde bulunmayı gerektirirdi" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarıyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Abdulhamit Gül, "Kardeşlik hukuku, vefa duygusu ve siyasi ahlak, 'Kardeşim Gül' hitabına, 'Kardeşim Erdoğan' mukabelesinde bulunmayı gerektirirdi" ifadelerini kullandı.



Öte yandan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili konuştu. Işık, " "Son dönemde Abdullah Bey ile ilgili ortaya konulan tablo tabandan gelen bir talep değil aksine Tayyip Erdoğan'ın önünü nasıl keseriz anlayışının oluşturduğu bir mühendislik çalışması. Bunun akamete uğraması kaçınılmazdı ve akamete uğradı" dedi.



İstanbul'da Ayazağa Kasrı'nda gazetecilerin karşısına çıkan Abdullah Gül, "Erken seçimlerle birlikte Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nun ismimi zikretmesiyle başlayan hareketlilik benim dışımda gelişti. Geniş bir mutabakat söz konusu olursa üstüme düşeni yapmaktan çekinmeyeceğimi söylemişimdir. Temel Bey'in yaptığı görüşmeler neticesinde böyle bir mutabakatın olmadığı görülmüştür. Böylece adaylığımla ilgili bir süreç artık söz konusu değildir" demişti.



ulusal.com.tr