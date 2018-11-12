AKP'de bugün sona erecek 2019 Mahalli İdareler Seçimleri belediye başkanlığı aday adaylığı başvuruları, 16 Kasım Cuma 17.00’ye kadar uzatıldı.

AK Parti'de, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için bugün sona erecek belediye başkanlığı aday adaylığı başvurularında süre uzatıldı.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.



Açıklamada, "12 Kasım 2018 Pazartesi günü bitecek 2019 Mahalli İdareler Seçimleri Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvuruları, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 16 Kasım 2018 Cuma günü saat 17.00’ye kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.