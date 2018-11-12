banner999
Putin: Çok kutuplu dünya düzenine katkı sağlar
Putin: Çok kutuplu dünya düzenine katkı sağlar
'Kaşıkçı cinayetinin kayıtlarını dinledik'
'Kaşıkçı cinayetinin kayıtlarını dinledik'
Afganistan'da FETÖ okuluna baskın
Afganistan'da FETÖ okuluna baskın
Müzik derslerinde yeni dönem başladı
Müzik derslerinde yeni dönem başladı

AKP'den açıklama! O süre uzatıldı

AKP'de bugün sona erecek 2019 Mahalli İdareler Seçimleri belediye başkanlığı aday adaylığı başvuruları, 16 Kasım Cuma 17.00’ye kadar uzatıldı.

AKP'den açıklama! O süre uzatıldı

AK Parti'de, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için bugün sona erecek belediye başkanlığı aday adaylığı başvurularında süre uzatıldı. 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. 

Açıklamada, "12 Kasım 2018 Pazartesi günü bitecek 2019 Mahalli İdareler Seçimleri Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvuruları, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 16 Kasım 2018 Cuma günü saat 17.00’ye kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #AKP
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.