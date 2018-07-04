Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, çocuk istismarına yönelik idam cezası için 'İdam meselesi Meclisin anayasayı değiştirerek karar verebileceği bir husustur. Meclis böyle bir irade ortaya koyarsa, bu ceza da gelebilir, ama irade Meclisin iradesi olacaktır' dedi.

AKP Erzurum Milletvekilleri Recep Akdağ, Zehra Taşkesenlioğlu ve İbrahim Aydemir Meclis’te kayıt yaptırdı. Kayıt sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Recep Akdağ, yeni sistemle birlikte kendisinin de son başbakan yardımcılarından biri olduğunu söyledi.



Akdağ, cinsel istismar tasarısı ve idam konusuna ilişkin de şu yorumu yaptı:



"Elbette mesele sadece bir kanun yapmak değil. Bir acil eylem planı yaptık. Bu acil eylem planı, çocukların ve ailelerin eğitiminde bir şekilde başına bu sıkıntı gelen çocuk ve ailelerin ikincil örselenmeden korunması için alınacak tedbirlere kadar birçok tedbiri de içeriyor. Gerçekten ceza hukukumuzda hiç olmayan çok ağır cezalar da getirdik. Çocuklara karşı işlenen cinsel suçlar ve hele hele bunun neticesinde çocuğun öldürülmesi söz konusuysa, zannediyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk ele alacağı konulardan birisi olacaktır."



"İdam polemiği de bir yandan var ve çağrısı yapılıyor. Bu konuda neler söylersiniz?" sorusunu yanıtlayan Recep Akdağ, "İdam meselesi neticede Meclisin anayasayı değiştirerek karar verebileceği bir husustur. Meclis böyle bir irade ortaya koyarsa bu ceza da gelebilir ama irade Meclis iradesi olacaktır."