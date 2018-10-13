AKP Sözcüsü Ömer Çelik düzenlediği basın açıklamasında ABD'li Rahip Brunson'un serbest bırakılmasıyla ilgili olarak "yargısal akış tamamlandı suçu sabit görülerek tahliye edildi" ifadelerini kullandı

Dayatmalarla tahliye edildiği yönünde yorumlar var. Eğer böyle olsaydı bakanlarımıza yaptırımlar uyguladılar. Eğer dayatlamarla tahliye edilmiş olsaydı "şu gün şu saatte bırakacaksınız" denildiğinde yapılırdı. Türkiye hiçbir dayatmaya prim vermemiştir. Dayatmalar karşısında serbest kaldı eleştirisi temelsizdir.



Dayatmaların en yüksek sesle ifade edildiği günlerde bile böyle bir şey söz konusu olmamıştır



Türkiye Cumhuriyetini tehdit etmek kimsenin haddi değildir



Cemal Kaşıkçı açıklaması



Bu eyleme karışanlar varsa kuşkusuz bunun ağır sonuçları olur."



Bu şahsın belli bir mekana girdiği ve o mekandan çıkmadığı görülmektedir. Dolayısıyla bunun açığa kavuşturulması gerekir. Her türlü spekülasyondan uzak olarak, olayın açığa çıkması için en yüksek hassasiyeti gözeterek çalışmalar sürdürülüyor."