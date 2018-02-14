CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, AKP'nin iş kuran milletvekili çocuklarına diplomatik pasaport için TBMM'ye yasa getirdiğini belirtti. CHP'li vekiller ilgili maddenin kanun tasarısından çıkarılması için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı'na önerge verdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, AKP'nin iş kuran milletvekili çocuklarına diplomatik pasaport için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yasa getirdiğini açıkladı.



Çakırözer şu ifadeleri kullandı:



"İş kuran milletvekili çocuklarına diplomatik pasaport için AKP Meclise yasa getirdi!



CHP olarak #PlanBütçeKomisyonunda bu büyük ayıba karşı çıktık.



Bu eşitsizliğe ve ayrımcılığa herkes DUR demeli!"



CHP'Lİ VEKİLLERDEN ÖNERGE



CHP'li vekiller, ilgili maddenin kanun tasarısından çıkarılması için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı'na önerge verdi.



Önergede, gerekçe olarak "Söz konusu madde Anayasa'nın eşitlikle ilgili maddesine aykırı olduğundan tasarıdan çıkarılması gerekir" ifadeleri yer aldı.



DİPLOMATİK PASAPORTU KİMLER ALABİLİR



Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde diplomatik pasaportla ilgili şu açıklama yer alıyor:



"Diplomatik pasaportlar; Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmayan bakanlara, Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri ile Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay, Genel Kurmay birinci ve ikinci başkanlarına, Cumhuriyet Başsavcısına, orgenerallere, oramirallere, eski cumhurbaşkanlarına, yasama meclisleri eski başkanlarına, eski başbakanlar ve dışişleri eski bakanlarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterine,Başbakanlık ve bakanlık müsteşarları ile Diyanet İşleri Başkanına, Valilere, Büyükşehir Belediye başkanlarına, Büyükelçi unvanını almış olanlar ile Dışişleri Bakanlığı meslek mensuplarına, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanına, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanına ve bu Başkanlığın yurtdışındaki Program Koordinasyon Ofisi sorumlusuna, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği üst düzey görevlilerinden resmi bir görevle gönderilenlere, Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri nezdinde memur edilen müşavirlere, ataşelere ve muavinlerine, din hizmetleri koordinatörlerine, Hükümet adına milletlerarası resmi müzakereler yapılması, mukavelenameler akdi için veya milletlerarası toplantılarla kongre ve konferanslara katılmak üzere gönderilenlere ve yabancı devletler veya millletlerarası teşekküller nezdinde daimi veya geçici görev yapmak üzere gönderilenlere, siyasi kuryelere verilir."



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