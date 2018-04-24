AKP Sözcüsü Mahir Ünal MKYK sonrası açıklamalarda bulunuyor. Ünal, dün TBMM'de yaşanan olaylara sert tepki gösterdi

AKP Sözcüsü Mahir Ünal MKYK sonrası açıklamalarda bulunuyor. Ünal, dün TBMM'de yaşanan olaylara sert tepki gösterdi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in dün TBMM'de gerçekleştirilen 23 Nisan özel oturumundaki sözlerine tepki gösteren AKP Sözcüsü Mahir Ünal, "Birilerinin Cumhurbaşkanına parmak sallama hakkı da, haddi de yoktur. Herkese açık bir şekilde kendi parmağına sahip çıkmasını öneriyoruz" dedi.



Ünal'ın açıklaması şöyle;

TBMM'nin 20 Temmuz'da aldığı kararı TBMM'nin çatısı altında konuşan Genel Başkan'ın sivil darbe olarak nitelendirmesi, diğer yandan TBMM'yi hedef alan bir darbe girişimini "kontrollü darbe" olarak nitelendirmesi her şeyi özetliyor. Grup başkanvekilliği soytarılık yapma yeri değildir. Seçilmiş cumhurbaşkanına parmak sallama yeri değildir. Bu milletin yüzde 52 oyla seçtiği cumhurbaşkanına birilerinin parmak sallama hakkı da yoktur, haddi de yoktur. Herkese kendi parmağına sahip çıkmasını öneriyoruz. O parmağın arkasındaki irade, o parmağın sahibine ait değildir. O sallanan parmağın arkasındaki gücü biliyoruz. Bu devletin başkanı olarak anayasamızın nitelendirdiği cumhurbaşkanımıza parmak sallayanlar şunu çok iyi bilsinler ki, iktidar olduğumuz için aman Meclis çalışsın, aman istikrar bozulmasın diye susuyorsak bunu birileri zaaf ya da zayıflık zannetmesinler.

Kılıçdaroğlu'ndan firavun bile olmaz. Firavun'un bile bir şahsiyeti var. Ondan olsa olsa Musa'ya ihanet eden Samira olur. Biz hiçbir zaman kavmimize ihanet etmedik. Biz Musa'yı da biliriz, Firavun'u da biliriz, Samira'yı da biliriz.



Abdullah Gül aday olacak iddiası

(Abdullah Gül'ün SP'den adaylığı iddiası) Biz bununla ilgilenmiyoruz. Biz dedikodularla siyaset yapmıyoruz. Eğer çıkarlar açık ve net bir ifade söz konusu olursa o zaman gündemimize girer. Burada görüşmeler yapılmış, yapılıyor...Bilgimiz söz konusu değil. Biz işimize bakıyoruz.



Erdoğan- Arınç görüşecek iddiası

(Erdoğan-Arınç görüşecek iddiası) Böyle bir görüşme ne MKYK'mızın ne de genel başkanımıızın paylaştığı böyle bir bilgi söz konusu değil.







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