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AKP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla ilgili açıklama

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa edecek veya görevden alınacak diye bekleyenlere kötü haberim var. Bakan yerinde, Reis'in desteği arkasında. Artık dağılabilirsiniz." ifadelerini kullandı

AKP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla ilgili açıklama

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa edeceğini veya görevden alınacağını bekleyenlere kötü haberi olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tayyar şunları belirtti:

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa edecek veya görevden alınacak diye bekleyenlere kötü haberim var!

Bakan yerinde, Reis'in desteği arkasında.

Artık dağılabilirsiniz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #İçişleri Bakanı #süleyman soylu #AKP #şamil tayyar
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